「 O的台灣人真的很難搞」　醫：你只出一張嘴！爛攤也是別人收

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新167例本土確診，已是連續四天單日病例低於200例。對此，婦產科醫師蘇怡寧認為，話說這兩天疫情開始比較好轉了，就開始有人嚷嚷著趕快解封、人民快餓死了，「真的聽你的話解封了，萬一疫情又急轉直下你要負責？Ｏ的台灣人真的很難搞，太鬆散有人罵，太嚴格也有人要罵。」

蘇怡寧在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書說，謝謝所有台灣人民的犧牲跟努力，看起來疫情終於看到曙光了，只是拜託大家真的不能鬆懈啦，病毒不講人情的，真的沒有僥倖的空間。

▼蘇怡寧認為，從來就不存在完美的決策，只有當下最合理的決定。（圖／指揮中心提供）



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蘇怡寧表示，話說這兩天疫情開始比較好轉了，就開始有人嚷嚷著趕快解封、人民快餓死了，「真的聽你的話解封了，萬一疫情又急轉直下你要負責？Ｏ的台灣人真的很難搞，太鬆散有人罵，太嚴格也有人要罵。」

蘇怡寧指出，從這個該死的病毒肆虐以來，大家已經看到太多類似的例子了，從來就不存在完美的決策，只有當下最合理的決定，反正別人做到流血流汗，你只負責出一張嘴，爛攤子也是別人在收。

蘇怡寧認為，大家可以多一點同理心，沒有人是上帝，事後諸葛不會讓世界變得更好，多一些體諒，少一些抱怨，他必須向台灣所有的防疫團隊成員致上最高的敬意一鞠躬，台灣繼續加油。