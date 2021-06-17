打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

▲前消費者金融評議中心主委卓俊雄表示，若施打疫苗不幸死亡可申請意外險理賠。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

日前國內出現首例接種AZ疫苗後發生「血栓併血小板低下症候群」的案例，該個案是30多歲男性，為了救命自費打了70萬元的免疫球蛋白，嚇得不少民眾認為打疫苗前得先買保險。

根據統計，自4月17日富邦產險、安達產險2家業者開賣疫苗險以來，截至5月底已熱銷30.9萬張，6月之後包括兆豐產險、和泰產險也推出商品加入疫苗險戰場。

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保險專家劉鳳和表示，疫苗險的保障是住院、加護病房，目前各家商品各有特色，有的甚至還有身故保障。在民眾投保疫苗險的風潮下，劉鳳和指出，「很多人都忽略了，如果打疫苗導致失能或身故，其實意外險可能也可以理賠喔！」

因為意外險的理賠要件，通說見解認為須符合三條件：一是外來性，也就是事故的發生是外在情境下所造成的，而不是被保險人的內在原因或疾病狀況所導致的；二是突發性，是短暫發生、讓人措手不及的；三是不可預見性（非自願性），事故不是被保險人可預見或故意所致。

實際詢問保險業者，如果民眾有投保意外險，且施打防疫疫苗後導致失能或身故，符不符合申請理賠的資格？

國泰人壽回覆：「不符合」，理由是所有藥物都必須經主管機關審查核准才能上市，而依藥事法規定，藥物皆須記載「副作用、禁忌及其他注意事項」，也就是說不良反應並不是不可預期的，只是發生的機率在主管機關的容忍範圍內。另一家台灣人壽則表示，因為疫苗才剛開始施打，相關訊息、資訊尚在了解中，無法回覆。

相較保險公司的保守說法，熟悉保險法的前消費者金融評議中心主委、東海大學法學院院長卓俊雄則認為應該賠，「打疫苗應該會死亡嗎？當然是認為自己不會那麼倒楣才去打，它符合不可預期。」他強調，「可能」產生副作用，不表示打了「一定」會有副作用，除非保單載明疫苗副作用除外不保，不然就是要賠。

過去藥物過敏也發生過數件保戶跟保險公司打官司的判例，到底是因藥物過敏導致失能或死亡，還是其他疾病內在因素所導致，通常若出現爭議就要靠舉證，由法院裁決。早期意外險的舉證責任在保戶、受益人身上，近來法院也要求保險公司，必須針對不賠的理由負舉證責任。



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