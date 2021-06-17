北屯鄰居「隱匿病情」害1家9確診　衛生局回應了

▲台中北屯爆發家族群聚共21人染疫，有女網友在臉書社團「爆怨2公社」爆料這起感染源頭「最好的鄰居，卻是最自私隱瞞染疫史的人」。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中北屯爆發家族群聚共21人染疫，其中72歲筍農夫妻因病身亡，為台中人數最多的家庭群聚感染鏈。昨（16日）一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」爆料，指控這起感染源頭是「最好的鄰居，卻是最自私隱瞞染疫史的人」，直指70歲女鄰居經常串門子卻隱匿病情。對此，台中市衛生局昨（16日）表示，該女鄰居未有隱匿病情。

針對女網友指控「最好的鄰居，卻是最自私隱瞞染疫史的人」，台中市衛生局昨回應，北屯大坑群聚感染源，從疫調初步判斷為首例72歲婦人情同姊妹的70歲女鄰居，曾接觸的台北萬華友人與女兒，但最終是否相關，仍進一步做基因定序，也表示女鄰居女兒5月11日回家與女鄰居、萬華友人接觸，但其女兒是5月20日確診，因此未有隱匿病情的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，北屯大坑家族群聚在5月27日爆發，最早為72歲婦人確診，包含丈夫李姓筍農、長子、長媳、22歲長孫、二子、二媳、三子、三媳染疫，家人染疫，並波及2名工作接觸者，以及鄰居多達3戶，包括70歲女鄰居1家連親友7人、第二戶鄰居父子檔、第三戶鄰居63歲筍農確診，累計21人確診，感染源至今不明。



更多鏡週刊報導

20歲女偶像撐不住下海拍AV 「制服的誘惑曝光」爸媽崩潰斷絕關係

學生情侶防火巷打野砲2分鐘片遭瘋傳 「太會叫」女學生慘被起底

正妹人妻被指控偷吃 慘遭動私刑大街拔光衣「全程受辱片被公開」