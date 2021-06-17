百貨公司湧人潮！王浩宇揭業績恢復5成　網嘆忍一個月報復性消費

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市議員王浩宇5月中旬曾在臉書PO文自曝，合夥經營的除臭襪生意全台24間店做一天只進帳599元，結果才經過不到一個月，百貨公司的人潮就回來了。王浩宇16日在臉書連續發布4篇文章驚嘆，「業績好好，我好怕」、「業績恢復50％，來客數一個月來最高」，連帶也掀起網友留言討論是否已經出現報復性消費潮。

▲王浩宇自曝被門市業績嚇到。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

王浩宇在5月的PO文中自曝，全台24間夥伴生活門市，從早上做到下午只進帳599元，預計虧損200萬元。然而，距離文章公開不到一個月，王浩宇16日接連在臉書PO出4篇文章，他在第一篇PO文直呼被門市業績嚇到，「夥伴生活全國門市16日到下午3點為止的業績，已經達到3萬7177元，已經等於這陣子整天的業績了，剛剛問了其他的零售業者，大家業績也都有所回溫。這代表大家都跑出門了？撐住啊，再幾天，拜託了！」

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緊接著王浩宇在第二篇PO文中提到，百貨零售業群組剛剛出現騷動，16日除了不能營業的餐飲業之外，大家都迎來了三級警戒以來業績最好的一天，群組裡幾乎是歡聲雷動，「消費者，已經自動解封了。」他在第三篇、第四篇PO文揭露夥伴生活門市的業績，當日實體門市營業額達9萬7321元，「出關了，業績好好，我好怕」、「打烊，業績恢復50％，來客數一個月來最高，百貨公司的人潮回來了，已自動解封」。

▲疫情爆發一個月，百貨公司的業績突然回溫。

其他網友看到王浩宇公布的門市營業額資料，也紛紛留言討論是否已經出現報復性消費潮，「聽起來似乎不是一件好事」、「很快下個月就會出現暴發性消費」、「慘，完蛋」、「大家看到老年人開始打疫苗就自動解封了」。

還有不少網友回報，「前天經過一中商圈也有看到人潮」、「總有種複雜的心情，我在工作也是這樣」、「確實是自動解封，我家附近的熱鬧區人變好多」。

▼王浩宇公開門市營業額。