獨／20歲女打完AZ疫苗休克　醫鬼門關前搶回一命

▲台中驚傳一名20歲女長照員接種完疫苗一度心因性休克。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中央配給台中市第一波7萬3500劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，但開打後台中就傳出2名長者以及1名腎臟癌患者死亡。昨（16）日又傳出一名20歲的林姓女同學接種完疫苗一度休克，所幸一旁醫師急救後恢復意識。

民政局長吳世瑋原表示，一名長照員注射後竟發生心因性休克。但十方小作所社工督導澄清是啟能中心的學員。昨日前往太平區新光國小接受疫苗注射，太平區長許貴芳也證實此事，坦言「原以為是90歲以上老人家，但一查資料才發現竟是20歲年輕人，但好險醫生都在一旁，緊急處理後沒有大礙。」

防疫學會理事長王任賢聽聞表示，女同學因性休克應與疫苗無關，與疫苗有關的休克只有過敏性休克。不過，社工督導楊瑞琦也澄清，這名女學生過往她也曾發生過類似情況昏倒事件，吸引大家注意。

台中市政府稍早也發布新聞稿指出，該名20多歲的女學生有「癲癇病史」，注射疫苗後，突然有點癲癇發作，醫生立即檢查血壓、血氧、心跳、呼吸各項數值均為正常，因此讓個案稍微休息後再予以觀察，個案休息5分鐘後即甦醒，並未使用藥物急救。

此外，台中市針對85歲以上長者施打AZ疫苗，至今卻陸續有3人出現不適症狀後死亡，是否影響民眾接種意願，本周末開放80到84歲長者注射將會是關鍵指標。