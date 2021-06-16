曾在金曲「感謝太太」⋯余佩真出席同婚2週年直播　名單節目一次看

▲同婚2週年活動改為線上直播。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

台灣通過同婚專法2週年，原訂在5月15日於凱道舉行實體活動，因疫情升溫如今轉為線上舉行，將於6/19週六線上直播，除了邀請百靈果News的凱莉及媒體人鄒宗翰主持，還有藝人曹雅雯、余佩真、法蘭、變裝皇后瑪麗安等演出；也邀請尤美女、溫貞菱、娘娘，還有多組收養小孩的同志、赴海外進行人工生殖的同志家庭等分享。

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▲曾在金曲得獎感言「感謝太太」余佩真，將在同婚2週年直播活動現身。（圖／翻攝自Facebook／攝影中心）

彩虹平權大平台提到，原訂5/15在凱道舉行結合議題倡議、舞台演出、園遊會、展覽的實體活動，持續推動同婚未竟的修法工作、同志人權的社會教育。不過疫情快速升溫，因此大平台迅速重新調整規劃，改以線上直播節目的方式，讓同婚、同志權益的倡議和社會教育不中斷，也陪伴宅在家防疫的同志朋友。

▲彩虹平權大平台將舉行「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」直播節目。（圖／彩虹平權大平台提供）

6/19週六「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」直播將邀請百靈果News的凱莉及媒體人鄒宗翰主持，還有金曲台語歌后曹雅雯、余佩真、法蘭和理想混蛋的主唱雞丁，以及變裝皇后瑪麗安的演出。其中曹雅雯曾於去年底擔任高雄同志遊行的表演嘉賓，還創作了歌曲《鹹汫》、《抱一個》等為同志社群鼓勵。

而余佩真榮獲第31屆金曲獎最佳作曲人獎時，得獎感言自然真誠地感謝太太令人動容，引起同志社群廣大迴響；法蘭以電影《親愛的房客》電影原聲帶獲得第57屆金馬獎肯定，用音樂將這部描繪同志和親情議題的電影更引人入勝；理想混蛋主唱雞丁大方出櫃分享自己的創作和心路歷程，曾於2020年台灣同志遊行演出，善於用溫暖清亮的歌聲撫慰人心。

▲▼透過直播節目，持續推動同婚未竟的修法工作、同志人權的社會教育。（圖／彩虹平權大平台提供）

彩虹平權大平台也邀請尤美女、溫貞菱、娘娘，以及多組收養小孩的同志、赴海外進行人工生殖的同志家庭，還有老年同志、原住民同志、跨性別族群等等，希望在有限的時間內，盡可能包含同志社群內多元、複雜的議題，強調「同志社群並不是在同婚通過以後就都幸福快樂了，還有非常多交織的議題需要關注」。

大平台也公布支持的企業，包含Yahoo所屬的Verizon Media、圓山大飯店、一卡通、Sodastream、晶碩光學、聯合利華、中華文化總會、酉鬼啤酒、KKBOX等企業或組織，而口罩品牌STYLEi也特別與主辦單位合作推出「彩虹口罩」；另外長期支持同志文化、性別議題的Gagaoolala、Wonder Bar、Myhair 生髮植鬍診所以及異物，也都以不同的方式支持相挺。

▲直播節目表。（圖／彩虹平權大平台提供）

「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」同婚2週年紀念活動將於6月19日（六）下午3點於彩虹平權大平台臉書粉絲專頁及官方YouTube頻道直播，邀請民眾在家防疫也攜手一起繼續支持平權。

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