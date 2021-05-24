「民代、首長是同志」你能接受嗎？藍營支持者低於5成

▲彩虹平權大平台調查民眾對於「同志政治人物」接受度。（圖／彩虹平權大平台）



記者林育綾／台北報導

台灣通過同婚2週年，而最新民調顯示，仍有超過5成民眾無法接受在路上看到男男或女女親吻；不過對於身邊同學、同事是同志，接受度高達7成。另在「同志政治人物」接受度，也較去年微幅增加，中間選民及其他主要政黨的支持者，都有超過6成可接受，唯國民黨支持者的接受度低於5成。

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▲彩虹平權大平台發布民調，執行長呂欣潔、台大社工系助理教授 Ciwang Teyra、立法委員林昶佐參與。（圖／翻攝自Facebook／彩虹平權大平台）

彩虹平權大平台今（24）日公布社會態度對「同性婚姻議題及同志權益」的民調結果，發現與去年的民調結果相比，台灣整體的社會態度朝向更友善、更接受同志的方向前進，但仍有很大努力空間，尤其目前法律仍以異性戀家庭為主體，同志伴侶還是受到不平等的對待。

▲「首長是同志」民眾接受度近6成。（圖／彩虹平權大平台）

民調顯示，在同志政治人物方面，民眾接受度較去年微幅增加，對於「民意代表是同志」的接受度又比「行政首長」高一些；其中以女性選民、年輕選民、高學歷的選民接受度較高，交叉分析也發現，除了國民黨支持者接受度低於5成以外，包含中間選民及其他主要政黨的支持者都有超過6成可以接受。

另針對生活中不同親疏遠近的人是同志，接受度整體而言也較去年略為提升，包含同事／同學、親戚、老師／上司等，接受度都將近7成；但對於「自己的小孩是同志」接受度僅52.3%，是各項中最低，但比去年增加3.1％。

呂欣潔指出，今年的問卷也特別詢問了民眾「是否有熟識的親友是同志」，因為國外許多研究都指出，有認識同志的人會對同志較友善、較支持同志權益，而本次調查也發現，18到39歲的民眾中有一半以上的人都有熟識的親友是同志，而有熟識者確實會對同志議題的支持度較不認識同志的民眾增加兩到三成，凸顯出認識同志的重要性。

▲有認識同志的人會對同志較友善、較支持同志權益。（圖／彩虹平權大平台）

此次民調，由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於5月6至9日執行電話民調，有效樣本1096人，其中包含市話755人、手機331人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。而民調目的是希望持續了解社會對於同志議題的態度，透過定期定向追蹤，讓倡議和權益的推動能夠持續推進，也為未來進一步的修法提供溝通方向的指引。

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