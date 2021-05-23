　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同婚合法將滿2週年　行政院：超過6成民眾支持同性婚姻

▲ 2018年同志大遊行▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲同婚合法將滿2週年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

同婚合法將滿2週年，為瞭解民眾對於性別平等觀念的態度，行政院5月13日至15日進行性別平等觀念電話民調，此次調查包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施的同意度。行政院性別平等處23日公布結果，其中超過6成民眾支持同性婚姻。

行政院性平處指出，同性婚姻合法化在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過後，於24日即將滿2週年，截至今年4月30日止，我國已有5871對同性伴侶登記結婚，根據本次調查顯示，民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利者持續提升，達60.4%，較同婚法案通過前（107年調查）之37.4%，提升23個百分點，亦較去（109）年調查，提升7.9個百分點；此外，有67.2%的民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，72.2%的民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，行政院性平處認為，由此可知，同性伴侶享有平等成家權利的觀念，已逐漸被民眾認同及尊重。

行政院性平處表示，在民眾對於跨性別者的了解及友善程度方面，調查顯示，有65.1%的民眾同意「可以與跨性別者使用同一個公共廁所」（較去年調查增加3.1個百分點），有76.0%的民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，更有高達88.9%的民眾認為「可以與跨性別者當同事」，可見民眾對跨性別者的友善程度持續提升。

行政院性平處指出，在性別刻板印象方面，有80.0%的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，93.7%的民眾不同意「女性不適合念理工科系」，89.0%的民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。另有35.7%的民眾同意「男性比女性適合當公車司機」，與去年調查相較之下，已下降5.9個百分點，顯示民眾性別刻板印象已逐步鬆動。

行政院性平處表示，行政院推動「去除性別刻板印象與偏見」性別平等重要議題，致力消除對男女任務定型所產生的偏見，並促進民眾對多元性別及多元家庭的認識與接受度，引導相關部會制定友善措施及宣導認識不同性別及多元家庭的處境，透過此項定期民意調查，可看出國人性別平等的觀念已有持續進步，未來將積極推動相關措施，營造性別平等的公義社會！

行政院性平處指出，此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問進行隨機抽樣調查，於5月13日至15日間執行，共計完成有效樣本1080份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.98個百分點。

ET快訊
大陸萬人路跑20人死亡！　突降暴雨冰雹多人倒地
全國3級警戒「延長至6／8」？　陳宗彥4分鐘又改口
陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！哭臉吐實情：工作之餘切蛋糕
母發燒2天確診病逝雙和醫院！　女兒隔離見不到最後一面
「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：有通知他們要隔離
降2級或升4級？預測指標曝　醫最擔心這縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「校正回歸一定成往後笑話」　蔡易餘：疫情下半場信任要持續

無名英雄！防疫巴士司機穿「2層防護衣」中暑　休養一天又自願出勤

母發燒2天亡經採檢為新冠肺炎患者　女兒隔離見不到最後一面

防疫照顧假無薪「家長不敢請」　藍委提案：政府應發生活津貼

同婚合法將滿2週年　行政院：超過6成民眾支持同性婚姻

侯友宜宣布第二階段清空：專責病床增至1043、招募200退休醫護

快訊／侯友宜宣布：照顧確診個案染疫醫護人員「補助10萬元」

王定宇用夢境諷：紅藍政客鼓吹中國疫苗　牽涉數十億暴利

528後繼續停課？侯友宜回應！　陳時中曝疫情最新發展

幕後／校正沒意義！柯文哲籲中央別混淆民眾　分析疫情走勢更重要

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

「校正回歸一定成往後笑話」　蔡易餘：疫情下半場信任要持續

無名英雄！防疫巴士司機穿「2層防護衣」中暑　休養一天又自願出勤

母發燒2天亡經採檢為新冠肺炎患者　女兒隔離見不到最後一面

防疫照顧假無薪「家長不敢請」　藍委提案：政府應發生活津貼

同婚合法將滿2週年　行政院：超過6成民眾支持同性婚姻

侯友宜宣布第二階段清空：專責病床增至1043、招募200退休醫護

快訊／侯友宜宣布：照顧確診個案染疫醫護人員「補助10萬元」

王定宇用夢境諷：紅藍政客鼓吹中國疫苗　牽涉數十億暴利

528後繼續停課？侯友宜回應！　陳時中曝疫情最新發展

幕後／校正沒意義！柯文哲籲中央別混淆民眾　分析疫情走勢更重要

目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業　18男女群聚拒開門

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

叫外送在家喝！麻古茶坊「楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒」回來了

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

美國經濟復甦「老謝點名績優股曝光！」　五大產業搖身變人氣股

校園疫情／全台學生確診已有106例！　24小時內又增17人

已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆　網上約炮…再同居網紅空姐

政治熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

5/28後繼續停課？　侯友宜透露口風

校正回歸增400例！韓國瑜貼文2.7萬人朝聖

母發燒2天確診亡　女兒見不到最後一面

「最近網傳我確診」蔡英文宣布2大重點

幕後／校正沒意義！柯文哲籲中央：分析疫情走勢更重要

中央塞車累積400例「校正回歸」　國民黨揭綠營大內宣真相

遠距體育課！老師跑步學生跟著做

幕後／雙北清查400例未上報　陳時中替地方說情

悠遊付化身實聯制神器　店家、顧客都能用

快訊／侯友宜宣布：照顧確診個案染疫醫護人員「補助10萬元」

韓國瑜造句校正回歸　超胸發言人壞壞留言

新北累計1279本土！衛生局宣布：不再公布足跡

更多熱門

相關新聞

防疫穩了？陳時中曝：確診率已降到2.8%

防疫穩了？陳時中曝：確診率已降到2.8%

行政院長蘇貞昌22日上午召集相關部會於政院召開防疫會議。會中衛福部長、防疫指揮官陳時中陳報，儘管本土確診個案數逐日增加，但從5月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3%降到這兩天的2.8%，確診率有明顯下降。

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

如何申請簡訊QR Code　教你4步驟輕鬆完成

如何申請簡訊QR Code　教你4步驟輕鬆完成

全國三級警戒　政府預備2986萬劑疫苗應對搶打潮

全國三級警戒　政府預備2986萬劑疫苗應對搶打潮

快訊／行政院：各縣市沒有必要講四級封城　還沒到那個「條件」

快訊／行政院：各縣市沒有必要講四級封城　還沒到那個「條件」

關鍵字：

同婚行政院

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面