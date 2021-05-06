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信奇、阿古可結婚了！台灣澳門跨國同婚勝訴　法院判戶政須准登記

▲▼517同婚專法表決三讀通過,同性婚姻,同志,同性戀,同志伴侶。（圖／記者李毓康攝）

▲2019年5月17日，台灣寫下歷史成為亞洲第一個同婚合法國家。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣「信奇」與澳門籍同性伴侶「阿古」，2019年到台北市中正戶政事務所登記，該戶政事務所依內政部函釋見解拒絕，兩人為此提起訴訟，台北高等行政法院6日判決他們勝訴，戶政事務所須准許申請，全案可上訴。

依照該函釋見解，「涉外民事法律適用法」第46條，婚姻成立依各該當事人本國法，因此內政部指示戶政單位，僅能准許雙方均來自同婚合法國家的當事人登記結婚。

▲▼信奇、阿古可以結婚了。（圖／翻攝自Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲阿古、信奇可以結婚了。（圖／翻攝自Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）

兩人委任伴盟律師團許秀雯、陳明彥、謝孟釗、潘天慶律師代理訴訟，歴經一年半的爭訟程序，終於在今日劃下句點，迎來跨國同志婚姻的勝利。

台灣伴侶權益推動聯盟律師團主張，依照澳門民法典第24條、第30條、第48條等衝突法規定，澳門人之婚姻關係是採澳門人的屬人法——意即個人常居地法，而阿古自2017年搬遷來台，早把台灣當自己的家，和信奇兩人在台共同生活、一起經營蛋糕店，因此「台灣」就是阿古的常居地，適用反致原則之後，阿古的婚姻關係成立要件應依照台灣同婚專法而非澳門民法；阿古有向法官提出單身證明以及兩人登記的相關證件。

台灣伴侶權益推動聯盟呼籲，內政部等行政機關應正視「法院已正面肯定跨國同性伴侶享有結婚權利」的決定，撤回違法函釋，即刻開放跨國同性伴侶在台登記結婚，全面落實同性婚姻法制化。

許秀雯律師表示，恭喜阿古信奇，謝謝伴盟所有辛苦的夥伴，希望這個全部勝訴的跨國同婚案，加速政府全面改革的步伐，請內政部把自己發的相關違法函釋，速速撤回吧！

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