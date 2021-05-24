在路上看「2男親吻」超過5成不接受！同婚2週年社會態度曝光

▲同婚通過2週年，今「彩虹平權大平台」公布社會對同志議題的接受度民調。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

同婚專法通過2週年，根據最新民調顯示，社會朝向友善同志方向，但台灣人普遍仍難以接受同志情！不到5成民眾可以接受在路上看到男男或女女親吻；另儘管顯示有7成的人能接受朋友、同事是同志，但對於「自己的小孩是同志」接受度僅52.3％。不過在權益部分，「跨國同婚」和「共同收養小孩」都有超過5成民眾支持。

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▲對於「自己的小孩是同志」接受度只有52.3%，是各項中最低，但比去年增加3.1％。（圖／彩虹平權大平台）



「彩虹平權大平台」於今（24）日公布社會態度對「同性婚姻議題及同志權益」民調結果，執行長呂欣潔表示，與去年的民調結果相比，台灣整體的社會態度是朝向更友善、更接受同志的方向前進，例如針對生活中不同親疏遠近的人是同志，接受度整體而言也較去年略為提升，包含同事／同學、親戚、老師／上司等，接受度都將近7成；但對於「自己的小孩是同志」接受度只有52.3%，是各項中最低，但比去年增加3.1％。

▲在社會態度方面，也調查了民眾在路上看到2人親吻的接受度。（圖／彩虹平權大平台）

而在社會態度方面，也調查了民眾在路上看到2人親吻的接受度，其中看到「1男1女」可接受度最高，達到69.8％；而可接受「2個男生親吻」比例只有40.8%，可接受「2個女生親吻」則為49.7％，皆不到5成，相對於接受1男1女親吻少了至少20%。

在同志政治人物方面，接受度也較去年微幅增加，對民代的接受度又較行政首長高一些，其中女性選民、年輕選民及高學歷的選民接受度較高，交叉分析也顯示除了國民黨支持者接受度低於5成以外，包含中間選民及其他主要政黨的支持者都有超過6成。

▲▼在同志政治人物方面，接受度也較去年微幅增加。（圖／彩虹平權大平台）

另外民眾針對「跨國同婚」有56％民眾表示支持，較去年增加了2.2%；而在「共同收養」議題方面，有59%的民眾支持同志收養小孩；有58.7％的民眾支持修法讓結婚的同志可以平等的收養小孩。面對少子女化的嚴峻現實，民眾對於同志使用人工生殖技術生育方面支持度為44.8％，支持度雖未過半，但較去年增加2.7％。

▲▼彩虹平權大平台，針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調。（圖／彩虹平權大平台）

今年的問卷也特別詢問民眾「是否有熟識的親友是同志」，因為國外許多研究都指出，有認識同志的人會對同志較友善、較支持同志權益。此次調查也發現，18到39歲的民眾中，有一半以上的人都有熟識的親友是同志，而有熟識者確實會對同志議題的支持度較不認識同志的民眾增加2到3成，凸顯出認識同志的重要性。

此次民調，由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於5月6至9日執行電話民調，有效樣本1096人，其中包含市話755人、手機331人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。而民調目的是希望持續了解社會對於同志議題的態度，透過定期定向追蹤，讓倡議和權益的推動能夠持續推進，也為未來進一步的修法提供溝通方向的指引。

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