同婚合法兩周年「跨國登記仍遭拒」　監委接受伴侶盟陳情要查了

▲台灣同志婚姻合法化已滿2周年。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院2日表示，台灣同志婚姻合法化已2周年，然而至今跨國同婚仍遇到許多困難，監察委員紀惠容、葉大華、王幼玲接受台灣伴侶權益促進聯盟陳情，決定啟動調查。

監察院說明，本案涉及人權保障之國家義務與《消除對婦女一切形式歧視公約》婚姻自由、家庭團聚、探視、照顧等議題，到底機關有否依照依照《司法院釋字第七四八號解釋施行法》108年5月24日正式公布施行，確依其意旨執行？相關機關有無消極不作為？後續配套措施之規劃與辦理情形為何？

伴侶盟指出，跨國同性伴侶於本國辦理結婚登記之實質要件與行政措施，仍面臨許多問題，內政部、大陸委員會發布之函釋疑有違憲，因而戶政機關拒絕多數跨國（含中港澳）同性伴侶在我國合法登記結婚等事宜，這已剝奪跨國同性伴侶婚姻自由的基本人權。

伴侶盟表示，今年3月祁家威與馬來西亞伴侶要求登記結婚，法院判決大安戶政事務所敗訴，卻持續消極不作為，導致眾多跨國同性伴侶仍舊無法在台灣登記結婚。

伴侶盟認為，在疫情肆虐全球的期間，眾多跨國同性伴侶因遲遲無法享有婚姻自由導致家庭無法團聚，內政部的行政怠惰，已造成多對跨國伴侶喪親卻無法探視、傷病卻無法照顧等困境。

監察院表示，伴侶盟與跨國同性伴侶這2年來，多次向內政部反映跨國同性婚姻的議題，但內政部始終稱《涉外民事法律適用法》的主管機關是司法院，內政部只是依照司法院指示辦理登記。

然而，監察院指出，司法院多次反駁此說詞，司法院秘書長林輝煌日前在立法院備詢時也再次重申，政府各機關必須本於法律確信去處理職責業務，結婚登記並非司法院業務，司法院的角色僅提供法律意見供參。

監察院說，紀惠容、葉大華、王幼玲對於跨國同性伴侶的陳情，已經正式申請自動調查，瞭解無法辦理登記的癥結問題，保障跨國同性伴侶婚姻自由的基本人權。

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