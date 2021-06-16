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南投第2批AZ疫苗本周末開打　縣長、立委喊話中央：撥配更多劑量

▲南投縣長林明溱（左2）、立委許淑華（左）赴南投市AZ疫苗接種站視察。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱（左2）、立委許淑華（左）赴南投市AZ疫苗接種站視察。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

日本政府捐贈AZ疫苗，南投縣獲配1萬8千劑，今天在13鄉鎮市、包括5處大型接種站開打；南投縣衛生局指出，第二批疫苗1萬300劑近期內將送抵，並將透過民政村里系統造冊，採分齡分流接種，縣長林明溱和立委許淑華不約而同再向中央喊話，希望就南投老年人口較多的困境，撥配更多劑量。

林明溱、許淑華於中午1點左右赴南投市接種站（漳興國小活動中心），了解老人家接種情形，並向陪同家屬致意；因許多老人家頂著太陽在站外排隊，林明溱指示衛生局準備更多椅子讓長輩休息，同時增加遮陽棚。

▲南投市AZ疫苗接種站設於漳興國小活動中心。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市AZ疫苗接種站設於漳興國小活動中心。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，第二批疫苗1萬300劑近期送抵南投，並將透過民政村里系統造冊，針對75歲以上長者初步篩選，並刪除第1批已施打過的名單，採分齡分流接種，預計於19、20日兩天進行施打。

▲南投縣長林明溱（左）赴南投市AZ疫苗接種站視察。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱（左）赴南投市AZ疫苗接種站視察。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，地方政府疫苗劑量不夠，很多老人家因為還沒打疫苗而造成心理恐慌，希望中央提供更多疫苗供民眾施打；許淑華也說，中央分給地方疫苗的比例上，南投縣比其他縣市低，希望中央考慮南投長輩較多、老年人抵抗力比較弱的實情，提供充足的疫苗。

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