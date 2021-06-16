花蓮崇德1女確診「3家族12人染疫」！他曝3關鍵：很多人與人連結

▲花蓮縣政府16日召開防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增167例本土病例，其中8例在花蓮。花蓮縣長徐榛蔚下午召開記者會說明，表示這8例均為案13195的延伸，目前已造成3家族12人確診，共隔離99人。

案13195為家住秀林崇德的40多歲女性，平時與大女兒、二兒子、三女兒、小兒子有親密接觸，也常在家中幫忙帶小孩。她10日出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀，13日經快篩後呈現陽性，進行PCR採檢確診，Ct值為20，而三女兒20多歲未婚夫(案13197)、三女兒3個月大的兒子(案13196)也於同日確診；隔日案13195的小姑(案13303、Ct值16.3)、1歲大外孫女(案13304、Ct值25.1)亦確診。

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花蓮縣衛生局長朱家祥指出，16日新增的8例本土個案均為崇德家族案延伸，分別是案13195的婆婆(案13369)、二女兒(案13368)，二女兒大伯父子(案13415、13414)，二伯夫妻、兒子(案13416、案13417、案13413)，以及三女兒(二13412)。

案13195延伸，累計造成3家族12人染疫，包括案13195的小姑家2人(案13303、案13369)、二女兒家7人(案13304、案13368、案13413、案13414、案13415、案13416、案13417)、三女兒家3人(案13196、案13197、案13412)。

朱家祥表示，由於這一案為大型的家族，血緣、姻親、再加上都住附近，家人交往非常密切，且該家族在宣布三級警戒後，「仍然做很多人與人的連結，才會導致個案數一下增加很多。」