「藍營醜化AZ、唱衰國產」　民進黨：怎不敢把中國疫苗納入民調？

▲民進黨發言人周江杰。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨16日公布民調，民眾最想施打的疫苗是莫德納與輝瑞BNT。對此，民進黨發言人周江杰表示，國民黨這段時間，先醜化AZ疫苗，接著唱衰國產疫苗，為何不把藍營政治人物推宣揚的中國疫苗納入民調？心虛怕被打臉？

周江杰表示，許多專家學者不斷強調有疫苗就要打，能打的疫苗就是好疫苗，但國民黨這段時間以來，先是醜化AZ疫苗，接著唱衰國產疫苗，然後現在再來做疫苗民調，就好比把一塊白布染黑了再來說這塊布不夠白。

對於國民黨醜化AZ疫苗，周江杰表示，這無視了AZ疫苗在英國普遍施打，且科學數據也已證明能夠提供保護力，避免重症拖跨醫療。

他指出，根據國民黨公布的民調，民眾想施打的AZ疫苗明顯低於其他廠牌，這樣的數字就是因為國民黨之前不斷抹黑所導致的結果。

此外，根據國民黨的民調設計內容，周江杰說，有刻意設計題目的問題，好比「政府無法儘速取得國外疫苗，應該讓地方政府或民間企業出面去協助取得疫苗」。

周江杰表示，這種先射箭再畫靶的題目，不但沒有真實告訴受訪者，目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業，甚至連韓國大邱市長之前還為此出面道歉。

周江杰說，國民黨做這樣的民調題目除了對於民調公司有紓困的效果外，隱匿事實的題目設計難道不是司馬昭之心嗎？

周江杰表示，國民黨為何不敢把許多國民黨政治人物不斷宣揚中國的科興或國藥疫苗納入民調呢？是國民黨自己心虛，怕打臉自己？還是真的就是按照國民黨的教戰守則，故意不敢提中國疫苗呢？

面對當前疫情，周江杰表示，不論是政府想盡辦法透過多元管道外購疫苗，或是台灣自己研發的疫苗，蔡英文也都說過，疫苗攸關人民生命安全，政府都必須嚴格把關，安全、有效，是疫苗上市的基本條件。

周江杰表示，應該尊重科學證據，有一分證據、說一分話，這也是政府的責任。他請國民黨尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊、收起不必要的政治操作，亂噴政治口水，才是一個對國家防疫工作有益的政黨。