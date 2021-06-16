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港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

▲香港首起新冠變種病毒案例。（圖／CFP）

▲香港持續調查首起新冠變種病毒案例源頭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港一名17歲少女4日確診後被驗出帶有N501Y變異病毒株，屬於Alpha變種病毒，也是首度在港出現。港府經過十餘日的排查，仍無法釐清病毒來源，此前，相關人員曾在個案家中取出的環境樣本中，驗出1包泰國生產的急凍鱷魚肉外包裝上有新冠病毒。不過，多名專家均認為，少女感染後污染食物包裝的可能性較大。

▲▼香港新冠疫情,篩檢,封區檢測,疫苗接種。（圖／路透社）

▲專家初步排除變種病毒確診個案家中的鱷魚肉包裝為感染來源。（圖／路透社）

《東網》報導，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（16）日在電台節目稱，相信有關包裝只是被少女污染。他向衞生署了解後，得知少女不時打開雪櫃（冰箱冷凍層）找食物，期間亦有打噴嚏，而鱷魚肉包裝上驗出的病毒量低，相信包裝被少女污染亦不出奇，「可為包裝上的病毒做基因排序及病毒培植，以確定是否具傳染性。」

許樹昌表示，衞生署曾在機場檢驗過萬個急凍食品包裝樣本，包括40多個鱷魚產品樣本，都無驗出病毒，但北京新發地市場曾在冰凍食品包裝樣本培植出活病毒，「建議市民將急凍食品放入雪櫃前，用洗潔精清洗包裝表面。」

港大公共衞生學院教授潘烈文則提到，這次發現不能證明是包裝上的病毒感染到少女，或是病人污染環境，「病毒在低溫下可能生存幾星期，如果在攝氏零度以下及存放得好，甚至可能存活幾年，而過往在北京、深圳及紐西蘭亦曾在食物包裝上發現病毒，但最終都未能證明是否由包裝上的病毒感染人。」

據了解，這名17歲的確診少女住在香港天水圍天盛苑，自2日起開始出現咳嗽、流鼻水等症狀，隔日發燒並求診，體內病毒含量高。香港理工大學研究團隊也發現，這名少女的病毒基因屬於「B.1.1.7」英國變種病毒N501Y Alpha，與之前第四波流行的病毒株及4月的南非變種病毒株不同，是香港首次在本地源頭不明個案中，發現有英國變種病毒。

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