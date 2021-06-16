環保署明首次啟動視訊環評　環團批築數位高牆：侵害民眾參與權

▲環團認為，環評改成視訊方式進行，嚴重侵害民眾參與程序之權利。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署環評會議因三級警戒取消至今，為避免開發案延宕，明天首次舉行視訊會議，加上內政部等政府機關都市計畫委員會、土地徵收審議小組等實體審查會議改由線上舉行，此作法讓環保團體今（16日）直指，不僅無法令依據，亦未見相關配套措施，恐嚴重侵害民眾參與程序之權利，尤其是偏鄉地區民眾、老年人及經濟上處於不利地位的群體和個人。

台灣人權促進會、環境權保障基金會、環境法律人協會、台灣反迫遷連線、彰化縣環境保護聯盟、台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會和綠色公民行動聯盟今共同指出，過去一年為因應防疫，部分政府部門公聽會與審議會已廣泛運用直播、開設同步轉播室等方式試圖維持「形式上」的民眾參與，但光會議直播品質，就取決機關使用的網路、器材的良莠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環團表示，相關審議會議改線上進行，更直接限制利害相關人及公民團體參與會議討論的權利，台灣開發案件各階段缺乏民眾實質參與，已被學界、實務工作者長期詬病，更是許多開發案長期爭議不斷的根本原因外，還會大幅限制民眾實體出席、直接參與表述意見的權利。

▲環團批環保署築起數位高牆。（圖／記者林敬旻攝）



環團提到，環保署從去年開始以防疫名義，將環評會議由原本「旁聽民眾可以同場參與討論」，改為「民眾另室旁聽，僅能入場陳述3分鐘後就須離場，無法就環評委員跟開發單位的回覆即時回應」，而被公民團體抨擊是限制民眾參與權利。環團認為，目前開發案件多半落在鄉村地區，利害相關人多是不擅長使用網路的長輩，即便是生活在都市的民眾，若無一定教育、社經位置，恐怕也沒有熟練使用線上會議工具的能力，「數位落差」在此成為具象的「數位高牆」，審查會議若在網路堡壘裡如期進行，對民眾權益的損傷是無可言喻。

環團呼籲，線上審議會議應有配套措施，在配套措施完備且法制化前，不應採行線上審議，否則恐嚴重侵害人民參與程序之權利、線上審議會議應僅限於疫情封鎖期間，始得適用，和各級都市計畫委員會、環境影響評估委員會、土地徵收審議小組、文化資產審議委員會、都市更新及爭議處理審議會等合議制審查組織規程、設置要點，將線上審查起訖要件及民眾參與配套法制化，未完成法制化前，不應以線上方式進行審議。