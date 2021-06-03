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火神的眼淚真實版！　打火英雄悲訴：農地違章變成消防員墳墓

▲▼農地違章。（圖／地球公民基金會提供）

▲2019年彰化埔心農地違章工廠大火畫面。（消防員工作權益促進會提供）。

許展溢／台北報導

環保團體今（3日）開線上記者會指出，2019年《工廠管理輔導法》修法通過，新增建即報即拆、遷廠輔導都沒做到，政府唯一做到的只有對廠商的利多「就地合法化」，這讓消防員痛批，總統失信、機關失職，農地違章工廠更成為消防員墳場。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟和環境法律人協會今共同開記者會表示，經濟部2019年3月推估全台有3.8萬家尚未登記的農地違章工廠，7400多家臨時登記工廠，總計約有4.5萬家農地工廠需修法納管，而目前9000多家取得特登，這些取得特登的工廠將可以就地合法化、土地還可以交易，將造成農業區永久性地破碎化。

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▲▼農地違章。（圖／地球公民基金會提供）

▲台中市烏日溪南農地違章工廠。（圖／地球公民基金會提供）

近來受矚目的台劇火神的眼淚，描述打火英雄在第一線故事，而現實中則有許多令人悲痛的狀況。消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，2019年台中大雅違章農地工廠火警不幸造成兩名消防員殉職，總統蔡英文在向殉職家屬致哀時強調「要先釐清狀況，釐清之後檢討改進，該檢討改進就去做」，也表示應該要以消防員安全為首要考量，然而在2020年本案殉職調查報告出爐，指出農地違章工廠問題後，總統當時所強調的檢討改進，結果卻是違章工廠納管率低、經濟部與內政部互踢皮球不願依法拆除，《工輔法》修法後所謂期待的納管，消促會認為也只是為農地違章工廠從違法成為「違法建造的合法執業工廠」更加荒謬的狀態。

朱智宇說，縱使特登工廠取得合法身分，但因其違法建造於農地，消防安全仍有根本性缺陷，缺乏消防水源、建造及建材不符建築法規、產業道路狹小難以讓消防車通行等增添救災困難與風險，若未來仍僅止於不斷將農地違章工廠就地合法化，是執政黨對於環境保育、農地保護承諾的失信，更是將農地違章工廠打造為一個個消防員墳場的最大幫兇。

▲▼農地違章。（圖／地球公民基金會提供）

▲彰化縣鹿港鎮頂番婆持續動工的新增建工廠。（圖／地球公民基金會提供）

朱智宇強調，希望政府能夠面對消防員不斷在違工廠殉職問題，針對農地違章依法強力執法，若依照現在透過工輔法漏洞，沒有良好審查標準，用合法標準審視有違法的廠商外，不只是對於環保、農業土地失信，更是將農地違章工廠透過合法的方式打造成消防員的墳墓，這是搶救第一線非常不樂見的，盼政府回歸到承諾，依法根絕農地違章工廠。

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