公廁開放民眾使用！雙鐵、捷運和加油站「每小時消毒清潔1次」

▲捷運西門站清潔消毒情形。（圖／環保署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

全台餐飲業全面禁止在營業場所內餐飲，許多公共場所也停止對外開放，連帶此類場所公廁目前不開放提供使用，環保署今（3 日）指出，各主要交通場站高鐵、台鐵、捷運、中油公司直營加油站等，每小時即進行公廁清潔消毒，提醒各公廁管理單位落實消毒，加強防疫。

環保署表示，目前仍處疫情第三級疫情警戒，餐飲業則全面禁止在營業場所內餐飲，許多機關及企業也啟動分流上班，因此許多營業場所公廁目前未開放提供民眾使用，但民眾在外還是有使用公廁需求，尤其是交通運輸場站，公廁管理單位必須加強清潔及消毒頻率。

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▲▼台北火車站清潔消毒情形（上圖）、高鐵車站清潔消毒情形（下圖）。



環保署說明，全國交通場站已依疫情提高清潔消毒頻率，高鐵站公廁消毒頻率提高為每小時1次，台鐵部分，台北、桃園、台中車站等人潮眾多重點車站原則每小時消毒清潔1次，其餘各站原則會依人潮使用量提升清消次數。台北、桃園、台中、高雄捷運站公廁依所在地疫情程度增加每日消毒頻率，客運站每小時消毒清潔1次。加油站部分，台灣中油公司直營加油站616座公廁不僅持續開放民眾使用，並每半小時至1小時消毒清潔1次。

環保署提醒民眾避免不必要外出，若使用公廁敬請民眾務必配合公廁使用場所防疫規範，做好體溫量測、實聯制登記、戴醫療用口罩、如廁後勤洗手，做好自我健康防護，以降低感染風險，共同抗疫。