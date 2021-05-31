嘉義居服單位視訊會議避免群聚　加強防疫物資守住社區第一線　

▲嘉義地區居家服務單位利用科技視訊會議減低照服員群聚，避免染疫風險。（圖／嘉義縣健康促進暨照顧協會提供）

新冠肺炎疫情升溫，國內升級為三級警戒，為避免人與人接觸，不少社服單位暫停訪視作業，長照2.0居家服務目前也僅提供備餐及沐浴等迫切的服務項目，像是家務整理、外出陪伴、散步就先暫緩。嘉義縣健康促進暨照顧協會日前更由總幹事林佳蓉女士及協會幹部，藉由LINE群組開群體視訊會議，減低照服員群聚機會，有效提醒照服員防疫重點，也藉此保障服務員服操作安全也降低個案染疫風險。

▲嘉義縣健康促進暨照顧協會總幹事林佳蓉女士藉由視訊會議減低群聚。（圖／嘉義縣健康促進暨照顧協會提供）

林佳蓉表示，有鑑於防疫升溫，醫院量能探底，齊心防疫是每個人的責任，因此透過科技方法傳遞防疫觀念，提醒會內照服員注意事項，也減少群聚機會，降低照服員及個案染疫風險，更透過防疫物資加量及升級，讓照服員可以放心照顧個案。

▲嘉義縣健康促進暨照顧協會準備相當齊全的防疫物資，嚴格要求照服員防疫期間做好第一線防護。（圖／嘉義縣健康促進暨照顧協會提供）

該協會蔡汀霖經理表示，對內利用視訊會議，對居服員傳達加強防疫措施，注意進行服務時避免感染，且讓每個照服員在各自場域利用手機參與會議，利用群組的功能，第一時間將問題反映，以便主管能及時回應，讓居服員能安心的工作。

▲嘉義縣健康促進暨照顧協會準備相當齊全的防疫物資，面罩、手套、口罩及酒精等。（圖／嘉義縣健康促進暨照顧協會提供）

嘉義縣居家照顧服務目前仍持續，嘉義縣健康促進暨照顧協會居服員並未因為疫情而有明顯請假，服務量能仍充足，但考量居服員與個案風險，對內利用視訊會議，讓每個照服員在各自場域利用手機參與會議，外部服務則配合公單位先暫緩部分非迫切服務，但像是備餐、沐浴等照護還是要有專人處理，持續提供到宅服務。