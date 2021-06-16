讓1.1萬家業者安心防疫！　水染費申繳期限延長至10月底

▲為讓業者安心防疫，環保署宣布，水染費申繳期限延長至10月底。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署配合全國疫情警戒提升至第三級，今（16日）表示，110年第1期（1月～6月）水污染防治費（水污費）的申報繳費期限，自今年7月底延長至10月底，提供徵收對象較為充裕的申繳作業期間。

環保署指出，水污費的徵收對象包括水污染防治法列管之事業（含畜牧業）、工業區專用污水下水道系統、其他指定地區或場所專用污水下水道系統等，計約1萬1300家業者，水污費每半年繳納一次，亦即110年第1期（1月至6月）的水污費應在7月底前完成申報繳納。考量現階段國內疫情尚未降溫，為落實遵循配合疫情警戒管制措施，業者可能無法如期於7月底前完成水污費申繳作業。因此，調整110年第1期水污費申報及繳納作業期間為110年7月1日至10月31日，同時提醒業者應於上述期間內上網申報及繳費，以維護自身權益。

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環保署表示，水污費徵收係法定應辦事項，徵收的費用均專款專用於水污染防治工作，以保護及提升水體水質，改善生活環境。在配合防疫政策的同時，亦請留意於期限內完成申繳作業。水污費申報網址：事業及污水下水道系統水污染防治費申報暨查詢系統。