有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！　環保署：各縣市自行決定

▲環保署表示，若因疫情因素可同意開放使用免洗餐具。（圖／記者謝承恩攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，環保署今（12日）表示，根據廢清法規定，只要遇疫情或缺水時，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，可開放一次性免洗餐具使用，地方主管機關只要向環保署備查即可。

面對現在防疫升級，台北市市場處長陳庭輝表示，原本以市場處態度，當然是推環保餐具，但因為現在是防疫期間，疫情加重，不論是市場或夜市，希望民眾能外帶就外帶，例如使用自備容器或餐盒，不過通常能做到的人不多，所以也傾向開放一次性餐具部分，但這還得跟府級單位、環保局商討措施，並做滾動式修正。

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被問到有哪些夜市可能受影響？陳庭輝指出，很多夜市是拿著飲食，例如士林夜市等，而會坐下來飲食的夜市，例如寧夏、饒河等；市場部分，只要有飲食區，以前都是推動禁止使用一次性餐具，但現在防疫時間，若顧客有需求希望店家提供時，此刻市場處也擬決定，不要去做懲處或處罰，已防疫為主。

環保署廢管處處長賴瑩瑩受訪指出，公告規定如果因為疫情或水情因素，地方主管機關可以暫時提供免洗餐具，只要報環保署備查即可。環保署進一步說明，只要有「區域性缺水或發生傳染病」，得暫時提供免洗餐具，地方主管機關為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，得同意轄區內之部分或全部政府部門、公立學校、私立學校、百貨公司業、購物中心及量販 店業於一定期間內暫時提供免洗餐具，並於同意後報請中央主管機關備查。

規定也提到，限制使用對象因清洗設備故障或其他原因致無法清洗餐具，且於無法清洗餐具之原因發生後36小時內，向地方主管機關提出暫時提供免洗餐具之申請。