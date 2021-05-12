　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！　環保署：各縣市自行決定

▲▼免洗餐具,塑膠湯匙,湯匙,叉子,餐具。（圖／記者謝承恩攝）

▲環保署表示，若因疫情因素可同意開放使用免洗餐具。（圖／記者謝承恩攝）

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，環保署今（12日）表示，根據廢清法規定，只要遇疫情或缺水時，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，可開放一次性免洗餐具使用，地方主管機關只要向環保署備查即可。

面對現在防疫升級，台北市市場處長陳庭輝表示，原本以市場處態度，當然是推環保餐具，但因為現在是防疫期間，疫情加重，不論是市場或夜市，希望民眾能外帶就外帶，例如使用自備容器或餐盒，不過通常能做到的人不多，所以也傾向開放一次性餐具部分，但這還得跟府級單位、環保局商討措施，並做滾動式修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到有哪些夜市可能受影響？陳庭輝指出，很多夜市是拿著飲食，例如士林夜市等，而會坐下來飲食的夜市，例如寧夏、饒河等；市場部分，只要有飲食區，以前都是推動禁止使用一次性餐具，但現在防疫時間，若顧客有需求希望店家提供時，此刻市場處也擬決定，不要去做懲處或處罰，已防疫為主。

環保署廢管處處長賴瑩瑩受訪指出，公告規定如果因為疫情或水情因素，地方主管機關可以暫時提供免洗餐具，只要報環保署備查即可。環保署進一步說明，只要有「區域性缺水或發生傳染病」，得暫時提供免洗餐具，地方主管機關為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，得同意轄區內之部分或全部政府部門、公立學校、私立學校、百貨公司業、購物中心及量販 店業於一定期間內暫時提供免洗餐具，並於同意後報請中央主管機關備查。

規定也提到，限制使用對象因清洗設備故障或其他原因致無法清洗餐具，且於無法清洗餐具之原因發生後36小時內，向地方主管機關提出暫時提供免洗餐具之申請。

ET快訊
快訊／不要到學校！　陽明交大宣布「全校改採線上授課」
快訊／基隆重症婦進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列56人
快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜將視察錢櫃、星聚點
網狂酸「為何不升三級」　重症醫曝關鍵：衝擊太大
快訊／SOGO復興館今4點半「打烊消毒」
蘆洲獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚
今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看
新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒停賣房：她沒住這

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

不斷更新／今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票！同時辦線上演出

快訊／陽明交大宣布「全校課程改採線上授課」

快訊／基隆婦高雄進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列 56人

國中會考若遇第三級警戒　教育部啟動防疫機制：帶學生離開原試場

嚴防疫情！竹市再頒五措施：八大列稽查重點、賽龍舟取消

快訊／廟方證實！基隆確診婦曾住香客大樓　12人房雙人床

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」　傳有確診者足跡

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒停賣房：她沒住這

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

不斷更新／今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票！同時辦線上演出

快訊／陽明交大宣布「全校課程改採線上授課」

快訊／基隆婦高雄進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列 56人

國中會考若遇第三級警戒　教育部啟動防疫機制：帶學生離開原試場

嚴防疫情！竹市再頒五措施：八大列稽查重點、賽龍舟取消

快訊／廟方證實！基隆確診婦曾住香客大樓　12人房雙人床

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」　傳有確診者足跡

伍佰憑演唱會專輯「入圍台語金曲歌王」！　主席親曝原因

台產「防疫保單」恐賠不完？　保險達人曝試算結果：要破產很困難

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

避免社區傳播　台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒停賣房：她沒住這

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

《多情》重頭戲江俊翰開車撞山壁！李又汝嚇到崩潰大哭

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

即／基隆確診婦曾到高雄「參加廟會」！

蘆洲獅子會前會長接觸者10人確診

更多熱門

相關新聞

玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額

玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額

新冠疫情燒進社區，中央流行疫情指揮中心昨（11）日宣布提升疫情警戒至第二級，並實施相關限制措施，包含限制室內100人以上集會活動；玉山國家公園管理處為配合防疫措施，針對「排雲山莊」服務項目進行調整，包括住宿人數將下修為100人、暫停外籍人士保留名額措施等。

松山高中今辦教師研習「150人參加」

松山高中今辦教師研習「150人參加」

鴻達茶藝館妹子坐一排　照片曝光

鴻達茶藝館妹子坐一排　照片曝光

快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

關鍵字：

環保署一次性免洗餐具社區感染台灣防疫新冠疫情水情缺水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面