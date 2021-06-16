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植物人被要求普篩　低收家庭湊不出1500元嘆：怎麼辦？

▲植物人被要求機構普篩　低收家庭湊不出1500元向政府求助。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣近日對縣民、機構擴大普篩，但因收費不一，引起民眾抱怨。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣日前宣布長照機構全面普篩，日前有長照機構家屬投訴，已成植物人的家人臥病在床多年，近日收到機構要求自付1500元進行快篩，還強調「已經比較便宜」，但他們本身就是低收入戶，都靠領補助生活，面對「已經比別人便宜」卻對自己是沉重負擔的1500元，真不知怎麼辦。對此，縣府也說，由於機構是營利單位，縣府無償提供試紙、醫事人員篩檢費用補助和減免事宜，並未向民眾收取分毫，針對少部分弱勢無法負擔的部分，縣府也會提供協助。

一名長照機構住民家屬說，自己一家都是低收入戶，經濟狀況不好，長期靠政府低收補助過活，因為家人成為植物人都住在安養機構，所以在這批機構普篩中也被機構要求要付費普篩，以優待價1500元進行原價2500的普篩。

家屬抱怨，縣府近日「免費」幫竹東鎮民普篩，而機構普篩卻要自費，覺得「很不公平」，她們打電話向縣府求助，僅獲得「可以排隊等補助」的答案，再向衛生局詢問，也只得到「會再瞭解處理」就沒了。

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新竹縣政府表示，長照機構普篩目前做法是由衛生局提供免費篩檢試劑，由機構自行找尋合作的醫護人員幫住民採檢，後續檢驗費用也由長照中心自己負責，縣府在機構普篩中並未收取任何費用，本案的1500元應是機構所收取的醫事採檢費。

由於長照機構屬營利單位，衛生局已提供免費試劑，醫事人員篩檢費用補助和減免事宜，且未向民眾收取分毫，但由於目前並未規定長照機構收取的採檢費限制，考量到部分弱勢族群，可能真的無法負擔這筆費用，因此縣府也會提供協助。

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