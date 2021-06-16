台中2人打疫苗後死亡　若確定「接種致死」最高給付600萬

記者游瓊華／台中報導

台中市今天驚傳兩名老年人打完疫苗後身亡，台中市衛生局表示，一名是南屯區的90歲阿嬤有阿茲海默症病史，阿嬤進行COVID-19快篩，結果為陰性；另一位是西區一名有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史的阿公，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

▲台中傳出兩名老人打疫苗死亡，衛生局表示，將提送中央審議。（示意圖、非當事人／市府提供）



台中市政府衛生局表示，南屯區這名90歲阿嬤有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，昨(15)日上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效。另外阿嬤也有進行COVID-19快篩，結果為陰性，急診醫師已向陪同就醫的家人說明。

此外，西區的94歲阿公有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，昨日上午接種返家，今早家人發現已無生命跡象。衛生局說明，為釐清死亡原因與疫苗相關性，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

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