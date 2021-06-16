打疫苗發燒怎辦？一張圖秒懂是否染疫　出現5症狀速就醫

▲台中市政府製圖讓民眾了解打疫苗副作用跟染疫症狀差別。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台北仁愛醫院一名看護工接種完AZ疫苗身體不適誤以為是疫苗副作用，搭自強號回台中新社後確診。全國昨 (15日)天起也優先替85歲以上長者接種疫苗，但疫苗副作用類似染疫症狀，也讓民眾擔憂，台中市祭出圖表供民眾辨識，讓人秒懂差異，最大關鍵在於腹瀉、喉嚨痛以及乾咳等症狀。

台中市衛生局長曾梓展也表示，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒超過38度、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失。

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曾梓展指出，若感染COVID-19病毒，在1到14天潛伏期後，會出現發燒、乾咳、倦怠等症狀，約有三分之一的感染者會有呼吸急促的症狀；其它非特異的症狀包括肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等，較特別的是有部分個案出現嗅覺或味覺喪失或異常等狀況，有上述情況就要盡速通報就醫。

▲台中市衛生局長曾梓展在記者會上說明打疫苗副作用及染疫症狀差別。（圖／市府提供）

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