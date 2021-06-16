苗博雅稱全台陪雙北坐牢　北市痛斥：難道病毒「突然空降」到雙北？

記者袁茵／台北報導

全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅7日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢，引發外界熱議。對此，台北市政府發言人陳智菡16日回擊，難道病毒是從天而降，突然空降到雙北嗎？怎麼會這樣污名化自己的城市？到底是人命重要，還是護航重要？

苗博雅在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

苗博雅說，比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在她看來想要解除三級唯一關鍵不是疫苗，最重要是雙北疫情散播能夠先壓下來。

針對苗博雅於節目上的言論，陳智菡16日上午受訪時表示，「我想該慚愧的應該是這句話，怎麼會這樣污名化自己的城市？難道病毒是從天而降，突然空降到雙北市嗎？這段時間台北市怎樣認真做防疫，相信議員非常清楚，卻這樣污名化自己的城市，我們覺得非常不可思議。」

陳智菡強調，苗博雅還稱，現在重點是雙北要如何讓疫情降溫，而不是施打疫苗，「我想這句話非常匪夷所思，當疫苗沒辦法普及時，有無可能解封？一解封恐怕也是人命關天的事情，到底是人命重要，還是護航重要？」

▼北市府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）