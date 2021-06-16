雨神大補湯！曾文水庫蓄水暴漲「近一座南化水量」　回春美照曝光

▲雨神大補湯！曾文水庫蓄水暴漲「近一座南化水量」。（圖／台南水利局）



記者許力方／綜合報導

2波梅雨「水神」天降甘霖加上近日午後熱對流，「雷陣雨」狂灑水下對地方，台南地區3大水庫持續進水，南區水資源局官員大讚「每滴水都紮實入庫」，尤其曾文水庫超蒸氣，蓄水量從一度1830萬立方公尺，約3.5%，一路爬升到破1億立方公尺，約20.8%，多了將近一整座的南化水庫蓄水量，帶領嘉南水情逆轉勝！

梅雨鋒面過後，台南地區轉為典型午後雷陣雨的天氣型態，午後熱對流所帶來的降雨，持續為水庫增加蓄水量。台南水利局監測資料顯示，曾文、烏山頭及南化3大主要水庫總蓄水量，截至14日已經超過2億1412萬噸，尤其光是6月5日豪雨，就為水庫帶來了7000萬噸，之後6月13日在曾文集水區累積降雨25.8毫米、南化集水區18.5毫米，合計挹注達1227萬噸，稍稍紓解緊繃的水情，約可供應台南地區至少200天民生用水。

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▲▼一張圖看對比！曾文水庫回春現況曝光。（圖／南水局、記者林悅翻攝）



南水局表示，從去年7月開始，南部地區展開抗旱延長賽，所幸今年5月29日起，受惠梅雨鋒面及午後雷陣雨「下對地方」，各主要水庫蓄水量紛紛得分，「每滴水都紮實入庫」。其中，有效容量達5億956萬立方公尺的曾文水庫超爭氣，靠著近期降雨及水源調度策略轉換，蓄水量從一度僅剩1830萬立方公尺，（5月30日中午12時），蓄水率低點約3.5%，一路爬升至1億618萬立方公尺（6月15日中午12時），蓄水率回到20.8%，足足增加了8788萬，多了將近一整座的南化水庫蓄水量。

嘉南地區曾文－烏山頭水庫灌區今年第一期稻作因缺水休耕，地方、農民都在關注預定期程已近的第二期稻作供灌，南水局指出，曾文水庫半個月來的蓄水量暴漲將近一座南化水庫的容量，使得曾文-烏山頭水庫今年二期灌區供灌露出曙光。

▲曾文水庫蓄水從低點3.5%爬升至今21%。（圖／水利署）



另外，南水局指出，位在高雄的阿公店水庫，也受惠於近期降雨，蓄水量從今年最低的32萬立方公尺（5月28日0時），蓄水率約2.1%，曾一度爬升至602萬立方公尺（6月7日上午7時），蓄水率約39.4%，有降雨但蓄水率卻仍然低迷，是因阿公店水庫集水區地質容易淤積，所以該水庫也是全台第一座會在汛期進行空庫防淤操作的水庫，每年6月1日起到9月10日止是阿公店水庫空庫防淤期。

南水局表示，目前在保留下游復興渠灌區灌溉及公共用水基本需求下，配合防淤工作將水庫蓄水量降至115萬立方公尺（7.5%），也希望後續汛期有大雨加強排淤力道，讓水庫加速回春。

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