▲台南市長黃偉哲指出指出，未滿2歲兒童家庭防疫補貼6月15日起直接入帳，台南逾2萬名孩童受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，父母或監護人需在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，15日起開始發放防疫期間關懷照顧孩童家庭防疫補貼，每名孩童1次性補貼1萬元，發放對象為育有未滿2歲孩童家庭，包括2019年6月1日至COVID-19第3級疫情警戒全面解除前出生，並完成出生登記或初設戶籍登記孩童皆可領取。

黃偉哲市長表示，台南市目前未滿2歲兒童預估有2萬1887名，其中，有1萬9803名為原本領有育兒津貼或托育補助者，將由社會局及各區公所建置的育兒津貼與托育補助系統，匯出名冊直接撥款入帳，不需另外申請。至於尚未領有育兒津貼或托育補助的有2千多名幼兒家長，包括請領育嬰留職停薪津貼、綜合所得稅率超過20％、申請育兒津貼或托育補助未審核通過者、5月31日前出生但尚未辦理出生登記之新生兒，以及6月1日以後至第三級疫情警戒解除前出生之新生兒，家長自6月15日上午10點起皆可上家庭防疫補貼網（https://10000.gov.tw） 申領，或於6月18日之後可至中國信託、台新及國泰世華3家銀行實體ATM領取。

社會局表示，未滿2歲兒童家庭防疫補貼包含在12歲以下家庭防疫補貼，每童最多領取1萬元；此次未滿2歲幼兒兒童家庭防疫補貼，大多數目前皆領有育兒津貼或托育補助，所以會直接撥入帳戶；其餘未審核通過的家戶、或今年4月後出生尚未辦理出生登記的新生兒，父母才需至線上或實體ATM提出申請。此外，因前述請領作業，均需核驗戶政及健保資料，建議初報戶口的新生兒家長領到健保卡後，需侯約10天時間等系統資料建置完成後再提申領。社會局並提醒家長，只要在今年9月30日前皆可以申領，建議可避開網路或實體ATM人流擁擠的申請時段。

黃偉哲市長同時呼籲，領取津貼雖然重要，仍希望大家防疫優先，有了健康才能保護家人；如果要查詢津貼是否入帳，建議透過市府發送的手機撥款入帳簡訊確認，或運用線上網路銀行查詢；如果急需用錢，可運用實體ATM，避免至銀行臨櫃申領。請市民朋友出外做好防疫措施及保持社交距離，並減少外出，台南市的防疫工作靠全體市民共同落實，請大家一起來守護我們的家園。

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