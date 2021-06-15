台南主要水庫蓄水量共2億1千噸水情稍解　黃偉哲呼籲民眾節水抗旱

▲台南市轄內主要水庫蓄水量達2億１千多萬噸，水情稍緩但仍需節約用水以抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府水利局15日於台南市政會議，說明台南市轄內目前水庫蓄水量達2億１千多萬噸及防汛等相關工作進度，市長黃偉哲指示，台南水情稍緩，相關單位持續監測水情，以利必要時做調度，另外低窪社區的汛期防護及緊急應變措施，務必都要確實到位，並請農業局評估二期作供灌的可能性。

水利局表示，截至6月14日，曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫總蓄水量達21000萬噸，尤其光是6月5日豪雨，就為水庫帶來了7000萬噸。水利局指出，0605豪雨期間台南市有7個行政區降雨達大豪雨等級；25個行政區達豪雨等級。降雨期間適逢小潮，加上近幾年治水改善，因此無嚴重積淹水災情傳出。包括麻豆區埤頭、小埤里；安南區海西里、海東里、佃西里、公親里；永康區崑山里；仁德區仁德里、中華醫大等，全市9個重大防汛熱點，在這次豪雨防汛皆通過考驗。

水利局也歸納0605豪雨期間有部分地區積淹水原因，包括：瞬時強降雨宣洩不及，雨歇即退；部分地區地勢低窪；既有道路側溝斷面不足…等。例如麻豆區當時24小時累積雨量390mm，最大時雨量為67.5 mm，而麻豆小埤社區因地勢低窪，使得柚子園農田淹水，所幸社區民宅並未積水。水利局也特別針對這次柚子園淹水的狀況擬定改善對策。

水利局在0605豪雨期間，積極做防汛整備應變，共有49座抽水站啟動抽水，總抽水量超過942萬噸，相當3768座標準游泳池；另佈設移動式抽水機426台、機動機組25台，並機動調度17台(含7台麻豆小埤柚子園、2台中華醫大、8台防汛熱點支援)，抽水運作皆為正常。其中仁德、永康、安南及北門等4區設置防水擋板共68片；小埤社區柚子園共佈設15台抽水機組加速抽排。

水利局進一步說明，後續將持續辦理疏濬作業，增加河道通洪面積，特別是針對布袋蓮等水生植物加強巡視清除，避免阻礙水流。其中區域排水疏浚清淤長度達214公里，清淤體積達3.2萬立方公尺；雨水下水道清淤50公里，清淤體積達1萬立方公尺；至於道路側溝清淤則超過708公里。

水利局針對全市9個重大防汛熱點也持續整備汛期各項應變作為，包括預佈移動式抽水機及抽水站操作；佈設淹水感測器及防水檔板；水位警戒簡訊通知；疏散撤離避難；自主防災社區(埤頭里、公親里、崑山里)；部落防護(小埤里)。

水利局進一步指出，統計至6月14日台南市3大水庫至少約有2.1億噸蓄水量，約可供應至少200天民生用水，惟為求穩定，將持續向水利署爭取移動式海淡廠的設置。黃偉哲市長仍呼籲大家節水抗旱。

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