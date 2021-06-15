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台南南區600mm自來水管爆管漏水　工務局促搶修完成灌漿

▲台南市工務局持續關注自來水600mm管線產生裂縫漏水，在水公司搶俢完成下，已進行灌漿，16日恢復通行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局持續關注自來水600mm管線產生裂縫漏水，在水公司搶俢完成下，已進行灌漿，16日恢復通行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區健康路、南門路口，6月12日發生自來水600mm管線產生裂縫漏水滲出地面，自來水台南給水廠隨即派員現場查看處理，適因遇端午節連續假期民間混凝土廠無法出料，工務局為避免影響交通及民生用水需求，持續關注下，自來水公司搶修完成換管後，15日進行灌漿，預計16日完成道路臨鋪開放通行。

工務局表示，6月12日上午10時自來水公司接獲民眾通報健康路、南門路口，路面不斷有水流出，台南給水廠隨即派員現場查看，經開挖探視，判定是30年以上的老舊管徑600mm預力混凝土管線有裂縫造成滲水，立即先關閉第一道匣門防止繼續滲水，另聯絡相關單位備妥搶修材料，現場並設置三角錐及相關交維設施，維護交通安全。

▲台南市工務局持續關注自來水600mm管線產生裂縫漏水，在水公司搶俢完成下，已進行灌漿，16日恢復通行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日一早，台南給水廠取得料件後立刻進場開挖搶修，因現場管障較多，為避免誤挖，經聯絡中華電信與台電公司到現場協助確認管路位置並戒備後，開始搶修汰換管徑600mm預力混凝土管線。施工過程，先排除管障問題，才能進行漏水管斷管、鋼管連結等作業，又因汰換600mm管線時，臨時需關閉民生用水管線，造成「健康路一段以南，大成路一段以北，西門路一段以東，南門路以西」約200戶停水、 500戶壓降影響。

▲台南市工務局持續關注自來水600mm管線產生裂縫漏水，在水公司搶俢完成下，已進行灌漿，16日恢復通行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了民生需求能及早復水，臺南給水廠要求廠商挑燈夜戰，終於在14日凌晨2時19分完成搶修換管工程並恢復供應民生用水。不過，因遇到3天連假，民間混凝土廠無法出料，現場除先做好交維等相關設施，並有專人24小時顧守指揮，以維交通安全，15日一早進行灌漿，預計16完成道路臨鋪開放通行。市府工務局籲請用路人行經健康路、南門路口時，請減速慢行，確保行車安全。

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