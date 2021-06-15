彰化75歲施打率達95%！下一波90歲造冊　陳時中公開讚揚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣繼昨日有3人是在居家隔離中發病，今天續增1例也是在居家隔離中確診案例，連續2天足跡也「清零」，今天75歲以上的疫苗開打率高達95%，指揮官陳時中在防疫記者會上也公開讚許「彰化就會去計算每天的疫苗量」，縣長王惠美則表示，這都要感謝長輩的配合與醫護的幫忙。

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣今天無確診者足跡公布。（圖／彰化縣政府提供）

陳時中說，在6/11早上開的全國防疫會議中，彰化縣提出報告施打計畫，他覺得滿好的，彰化縣也照著這樣一個方向分做兩大塊，一是在萬人社區接種，有27場在社區裡面打，還有25家醫院、58家診所，二是加上外展服務，到住宿型機構或長照單位、洗腎中心去施打，擴大施打的量能。

王惠美表示，這次彰化縣規劃施打疫苗，先從醫療、第一線工作人員打起，再來就是長者，因長者一旦確診有20%－30%可能過世，是有效率的要讓大家能夠安全的打完疫苗，今日已開始施打75歲以上長者疫苗電話預約施打，施打率達到95%，也謝謝長輩非常配合，更感謝醫護的幫忙。

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣葉彥伯指出，像今天確診的是醫院傳染鏈，是一位家屬的接觸者，在居家隔離時發病，6月9日居家隔離時第一次採檢的PCR是陰性，到6月12日出現症狀而驗出病毒，大範圍匡列隔離，較不會有社區感染的風險，但前提是居家隔離者一定要配合。

▲彰化縣各鄉鎮衛生所施打疫苗處所。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯指出，後續仍會持續先規劃下一波90歲以上長輩接種，再依序規劃75歲以上的長者都能打到疫苗，目前已經在造冊，屆時會依序造冊通知施打，如果是臥床的長輩會到府服務，行動不便的也會媒合長照專車接送，至於中央新增5％，1,850劑疫苗會依年齡順序施打。不論是施打疫苗、或是居家隔離，只要配合政府防疫政策，一定能將風險減到最低。

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