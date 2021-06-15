　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化75歲施打率達95%！下一波90歲造冊　陳時中公開讚揚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣繼昨日有3人是在居家隔離中發病，今天續增1例也是在居家隔離中確診案例，連續2天足跡也「清零」，今天75歲以上的疫苗開打率高達95%，指揮官陳時中在防疫記者會上也公開讚許「彰化就會去計算每天的疫苗量」，縣長王惠美則表示，這都要感謝長輩的配合與醫護的幫忙。

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣新增1名確診2人死亡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣今天無確診者足跡公布。（圖／彰化縣政府提供）

陳時中說，在6/11早上開的全國防疫會議中，彰化縣提出報告施打計畫，他覺得滿好的，彰化縣也照著這樣一個方向分做兩大塊，一是在萬人社區接種，有27場在社區裡面打，還有25家醫院、58家診所，二是加上外展服務，到住宿型機構或長照單位、洗腎中心去施打，擴大施打的量能。

王惠美表示，這次彰化縣規劃施打疫苗，先從醫療、第一線工作人員打起，再來就是長者，因長者一旦確診有20%－30%可能過世，是有效率的要讓大家能夠安全的打完疫苗，今日已開始施打75歲以上長者疫苗電話預約施打，施打率達到95%，也謝謝長輩非常配合，更感謝醫護的幫忙。

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣葉彥伯指出，像今天確診的是醫院傳染鏈，是一位家屬的接觸者，在居家隔離時發病，6月9日居家隔離時第一次採檢的PCR是陰性，到6月12日出現症狀而驗出病毒，大範圍匡列隔離，較不會有社區感染的風險，但前提是居家隔離者一定要配合。

▲彰化縣各鄉鎮衛生所施打疫苗處所。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣各鄉鎮衛生所施打疫苗處所。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯指出，後續仍會持續先規劃下一波90歲以上長輩接種，再依序規劃75歲以上的長者都能打到疫苗，目前已經在造冊，屆時會依序造冊通知施打，如果是臥床的長輩會到府服務，行動不便的也會媒合長照專車接送，至於中央新增5％，1,850劑疫苗會依年齡順序施打。不論是施打疫苗、或是居家隔離，只要配合政府防疫政策，一定能將風險減到最低。

疫苗爆「內線交易說」9.1萬劑馬上打！張博洋嗆柯文哲：看好了，高雄只示範一次

紫外線殺菌燈下殺799元！USB充電、還能消除異味超方便

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

費城人宣布簽下李灝宇　簽約金近9年野手最高

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　「中國疫苗尚不在列」

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

半夜搗亂！調皮貓皇遭爸強行驅離 被抓腋下表情一臉憨：花生什麼事

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

疫苗通知單僅寫時段　民怨：沒講幾點

疫苗通知單僅寫時段　民怨：沒講幾點

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，現場抱怨連連。台北市議員許淑華15日表示，有一名帶著長者打疫苗的民眾在場暴怒，由於簡訊沒通知幾點，使他和家人上午9時30分就到現場等候，結果12時30分才輪到長者施打。

讓長者安心打疫苗警守護老寶貝

讓長者安心打疫苗警守護老寶貝

中市獲增配「3萬7200劑」疫苗！17日運抵

中市獲增配「3萬7200劑」疫苗！17日運抵

國瑞汽車捐贈450萬抗疫基金　力挺桃園第一線防疫人員

國瑞汽車捐贈450萬抗疫基金　力挺桃園第一線防疫人員

快訊／遠雄人壽首例確診！　金融業逾90人染疫

快訊／遠雄人壽首例確診！　金融業逾90人染疫

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化確診疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面