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中市獲增配3萬7200劑疫苗！17日運抵　單日已接種8396位長輩

▲台中AZ疫苗開打照服員名單找不到現場亂，中國附醫千劑莫德納給懷孕醫護。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中15日共施打2萬4427劑疫苗，其中最年長是在太平的106歲老先生。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府依照中央規定開放前六類人員施打，6月13日起開放第一至五類人員預約至醫院施打，第六類人員因疫苗數量不足，因此優先提供85歲以上長者於6月15日至17日，台中市政府統計，截至下午5時為止，共施打2萬4427劑，85歲長者佔8396人，最年長的是住在太平區的3 月份才剛滿106歲的尤德馨老先生。

太平區長許貴芳透露，尤老先生今天在家人陪同下前他，雖已經106歲但身體硬朗，據悉尤老先生相當低調，連續五年婉拒市府百歲人瑞獎牌，「除了100歲那年有接受獎牌之外，其他年都要我們不要送過去，很有個性！」

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台中市政府傍晚也宣布，今（15）日獲悉中央將再增配疫苗給各縣市政府，依據中央提供的資料顯示，台中市政府將增配3萬7200劑疫苗，預計最快6月17日配送至台中，增配劑量將依中央規定的順序施打，詳細分配情況將於明(16)日下午疫情指揮中心線上記者會說明。

台中市政府依照中央規定開放前六類人員施打，6月13日起開放第一至五類人員預約至醫院施打，第六類人員因疫苗數量不足，因此優先提供85歲以上長者於6月15日至17日，依市府發放的「施打疫苗通知單」時間地點前往快打站施打。此批疫苗截至今(15)日17時，共施打24427劑；其中，快打站施打16389人（85歲長者佔8396人）、住宿型長照機構1500人、衛生所943人、醫院1989人、洗腎中心1607人。

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