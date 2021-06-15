讓長者安心打疫苗　安南警協助扶持守護老寶貝

▲台南市警三分局配合市府對高齡長者首波優先施打AZ疫苗，在現場扶助長者、維持秩序與安全，並加強犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局於15日下午在安南區安中路3段的海東診所，配合市府針對高齡長者首波優先施打AZ疫苗協助勤務，對象包括85歲以上、75歲以上且具原住民身分、75歲以上持重大傷病卡長者，警方除維持秩序外，並扶助老人家安心打疫苗。

原定開始施打疫苗時間在下午3時半，但在下午2時多時，就陸陸續續有家屬載送長者前來排隊，第三分局預先規劃員警於現場協助，維護秩序、人員引導及防疫須知宣導。因多數的長者都是由家屬開車載來，而且長者行動也比較緩慢，所以員警即時在現場協助及帶引長者上下車，也疏導車輛的停放秩序，讓現場動線較為順暢及便利。

另鑑於這些長者也是被詐騙的高風險群，而且都由家屬載來施打疫苗，三分局也運用這時機以大聲公、講稿、看板及傳單對在場的長者及家屬宣導防制詐騙，多施打了「防詐騙」疫苗，希望能加強高齡長者及家屬們的安全防衞意識。

三分局說，長者是我們大家的寶貝，在這疫情期間能讓他們安心安全的注射疫苗，保護健康，另外長者都省吃儉用一輩子，千萬不要在這時候讓詐騙集團一通電話就把存款給騙走了，家屬應多注意長者動態，如有接獲可疑電話，請立刻撥打165反詐騙諮詢電話，或是撥打110及三分局各派出所電話，三分局會立刻派員到場了解及說明。

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