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雲林縣專責防疫隊出勤服務逾1186人次　張麗善贈補給品慰勞

▲縣長張麗善於今日中午往北五消防分隊(專責防疫隊)慰勞防疫英雄，並致贈水果、飲料及乾糧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善於今日中午往北五消防分隊(專責防疫隊)慰勞防疫英雄，並致贈水果、飲料及乾糧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自國內新冠狀病毒疫情爆發以來至今，雲林縣消防局防疫專責應變隊不分日夜，執行個案送醫含居家隔離者採檢勤務共777件次，協助居家隔離者載返檢疫場所勤務共574件次。現今因應疫苗接種快打站需求，業務量大增，雲林縣長張麗善今前往北五消防分隊(專責防疫隊)慰勞防疫英雄。

雲林縣消防局統計，自去年2月9日疫情爆發以來，雲林縣消防局防疫專責應變隊不分日夜，執行個案送醫(含居家隔離者)採檢勤務共777件次，協助居家隔離者載返檢疫場所勤務共574件次。

消防局指出，今年5月19日開始三級警戒迄今，防疫專責應變隊在未達1個月內已高強度執行送醫(含居家隔離者)採檢勤務共411件次，協助居家隔離者載返檢疫場所勤務共343件次，截至6月13日止已服務1千186人次。

雲林縣長張麗善表示，不論居家檢疫、護送就醫及足跡消毒，端賴消防、衛生及環保人員恪盡職責，站在防疫最前端，守護縣民免於COVID-19的威脅，運送疑似個案就醫，避免傳染擴大，特別感謝同仁們寶眷的諒解與支持，要知道他們的付出，是防疫工作中重要的基石。

縣長張麗善強調，必責成消防局以「執勤安全」為第一要務，並時時照料同仁的執勤需求，防疫物資不容匱乏，這是為縣民打造安全、安心居住環境的堅強防線，也讓寶眷們放心的承諾。

▲縣長張麗善於今日中午往北五消防分隊(專責防疫隊)慰勞防疫英雄，並致贈水果、飲料及乾糧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善於今日中午往北五消防分隊(專責防疫隊)慰勞防疫英雄，並致贈水果、飲料及乾糧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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