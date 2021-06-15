北市拚3天打完5.8萬劑疫苗　997名不在籍長者17日開打

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市15日新增26例確診個案，針對85歲長者首日施打疫苗的亂象，市長柯文哲坦言，第一次上線總是有缺點，之後會改進，下次會做更好。另外，副市長蔡炳坤則說，已經通知北市997位不在籍的長者施打疫苗，此波發放的5.8萬劑疫苗，預計能在17日全部打完。

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例。

針對疫苗開打首日的亂象，柯文哲表示，依照預約狀況，15日上午原則上要打完1萬名長者；柯說，依他上午視察的狀況，大約9點半到10點左右人還是比較多，這也是為什麼北市府希望用預約的，因為預約可以有空間、時間的隔離。

柯文哲強調，預約的好處就是可安排切時段，通知單很能切到小時，預約有最大選擇權，可選醫院診所時段，有較大的彈性，用預約還是在感染管制行政成本會比較優良，還是會鼓勵用網路預約，接下系統會做很多改進。

不在籍長者部分，蔡炳坤說，15日早上已經跟區公所民政課聯絡，12個區加起來有982位、15位原住民，共計997位非在籍長者，每一位都直接通知在17日下午施打，地點、時間都已告知。蔡5.8也提到，此次中央發放的5.8萬劑疫苗，預計在15、16、17日3天全部完成。

而關於機動接種隊部分，蔡炳坤說，主要是針對長照機構的，從12日疫苗到貨後又開始打，預計在16日可以完成40家，本週目標100家，下週140家，「全市1萬993人，在下週會全部施打完畢」。

第二部分則是到宅施打的部分，主要針對長照2.0、失能等級在7、8級的，在家臥床無法出門的長者，預估有5020人。蔡炳坤說，每一位長者至少要30分鐘，一瓶疫苗打開後有效期限是6小時，因此每個醫療團隊必須精準算好一個團隊出去就是打8到10人。

蔡炳坤表示，從明天開始，會由台大醫院的團隊打頭陣，優先到中正萬華區進行到宅接種。19個團隊可以承擔一半的量能，另外一半，要感謝北市醫師公會，長照服務個案會依序開打。

另外，蔡炳坤也說，今天早上已經完成預約的有119人，因為1966長照專線太多人湧入，被打爆，如果1966中央長照專線被打爆，也可以打到1999，由衛生局主動聯繫，預約到宅施打。