深夜接醫院訂單！外送員「錢包all in」送暖：以後醫護都免外送費

▲外送員自掏腰包送醫護咖啡。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

疫情爆發最忙碌的莫過於第一線醫護人員，在嚴峻時期仍有許多人默默送暖，無論是捐贈醫療器材或是免費送便當，對醫護來說都是有力的後盾！一名外送員昨天深夜接到醫院訂單，「我們一般民眾忍耐著不返鄉而已，辛苦的醫護人員連假期間還在工作」，於是她決定掏出錢包做一個暖心舉動，6000名網友看完都感動大讚。

這名女外送員在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，有些人抱怨端午節無法返鄉團聚，但這些醫護人員不僅沒返鄉，還守在醫院繼續為這些病患忙進忙出，加上收到訂單的時間是深夜，不禁讓人擔心他們是否忙到半夜才有時間吃飯，「疫情這麼嚴重，不知道他們是忙碌多久後終於可以好好吃的一餐？」

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▲購買過程也很注重防疫措施。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

於是原PO經過超商就打開錢包，翻出裡面僅剩的300元「all in買10瓶咖啡一起送去」，希望醫護人員吃飽喝足後才有體力繼續再戰，要是沒有這些無名英雄台灣挺不過這一關，「我決定以後外送醫院的單都直接退外送費，再加碼咖啡，還有什麼可以做的嗎？」

網友看完紛紛感動留言，「希望有人也能夠體恤醫院清潔工的辛苦，給他們加油打氣」、「好暖，謝謝妳，我們在醫院也會有善心人士免費外送餐點」、「送可以保存的很ok！網友們不要送一定要馬上吃掉的食物飲料，如果他們不方便冰或馬上吃，就浪費囉」、「我們在醫院上班，這陣子有善心人士送飲料送餐，真的超感謝的！！」