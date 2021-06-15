「諾亞方舟」同市一命　許以霖籲長者依序打疫苗

▲台南市衛生局長許以霖舉「諾亞方舟」故事籲請長者依序打疫苗，不用擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種疫苗，許多長者一早就前往排隊等著打疫苗，台南市衛生局長許以霖舉「諾亞方舟」故事籲請長者依序打疫苗，不用擔心。

台南市15日起開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種疫苗，全市37個行政區的診所、衛生所陸續替長者施打，另針對行動不便者，區公所亦貼心提供相關接送服務，盼讓台南長者安心。

衛生局長許以霖表示，今天是高齡長者疫苗開打首日，不少民眾出現「是不是早點去，就能早點打到」這種預期心態，導致有部分長輩一早就急著去診所排隊，許以霖強調，這批疫苗「85歲以上長者都可施打得到的」，請長者放心。

許以霖也引用經典故事《諾亞方舟》為例，COVID-19疫情讓大家就像身處在災難之中，當看到諾亞方舟開過來時，大部分民眾往往只看到船頭，卻不知道這艘船其實是非常大的一艘船，所以當民眾紛紛搶著要上船時，就可能就會把連接登船的「橋」給踩斷，到時候就沒有人可以上得了船。

「所以我們要依序地、有順序地上船」，許以霖用此故事呼籲，希望台南市民發揮「同市一命」的精神，大家有秩序地一起走出這次疫情。

衛生局說明，日本政府提供我國124萬劑AZ (AstraZeneca) 疫苗，台南獲中央配送56000劑，已於6月12日下午展開長照機構施打作業，13至14日於本市醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處所設立的大型接種站協助第一、二、三類人員接種，統計截至14日，已共施打13235人。

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