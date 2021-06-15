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新鄉有人確診、水里大消毒？　南投8鄉民散布不實疫情遭緩起訴

▲8名南投網友涉嫌傳布不實疫情消息，遭南投地檢署檢察官處以緩起訴。（圖／資料照片）

▲8名南投網友涉嫌傳布不實疫情消息，遭南投地檢署檢察官處以緩起訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

張姓男子未經查證，在臉書社團轉傳「新鄉有兩人確診，請注意防疫勤洗手戴口罩保持社交距離」等不實疫情訊息，遭信義警分局查獲函送南投地檢署法辦；地檢署指出，近期除了張男，還有其他7名網友以社群網站或軟體散布水里鄉、埔里鎮等地不實訊息，訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，處以緩起訴和1萬至5萬元罰金。

南投地檢署表示，5月26日、27日連續接獲信義、集集和埔里警分局通報，共有張男等8人分別在臉書、LINE群組散播不實疫情訊息等案，檢察長張云綺立即指派專責小組檢察官張鈞翔偵辦；經檢警調查後，發現張男散播「新鄉有兩人確診，請注意防疫勤洗手戴口罩保持社交距離」。

其他7人則轉貼「最新疫情，昨天晚上有一對夫妻，從臺北回到信義鄉的新鄉村，發現發燒，結果出來水里邱○○就診，結果轉院到秀傳醫院，兩個、一對夫妻都確診新冠病毒，所以水里邱○○等一下要全面大消毒，最新消息」、「不要去第3市場逛～前幾天有位賣衣服的人～不知道北部疫情嚴重～確到臺北銷售～所以埔里第3市場休2星期不能擺攤～怕疫情感染埔里人」。

檢方以遠距訊問方式訊問8位被告後，認其涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條之「散播疫情不實訊息」罪，事證明確；不過慮及張男等人坦承犯行且深表悔悟，因此都給予緩起訴處分，並各自支付1萬至5萬元不等的處分金，在社群臉書等特定網頁澄清不實訊息及防疫相關規範，以達矯正與預防兼備的目標。

►360度全面殺菌　同時去除空氣異味

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