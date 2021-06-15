巨蛋動線混亂怒飆2局長　陳其邁向市民道歉：歹勢，立刻改善！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市15日開始施打疫苗，不過左營巨蛋動線混亂，讓高雄市長陳其邁前往視察時，一度怒飆2個局長，而在下午防疫記者會上，陳其邁向高雄市民道歉，「歹勢，立刻改善！」

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，早上在高雄左營地區有下雨，造成長輩在出入場館時，流程上稍微不順暢；中午也立刻召開會議，針對動線調整，目前已把間距拉大，由原本兩米拉到三米。對於市府做得不夠好的部分 ，立刻檢討，全力改善，請市民放心，同時也就服務不周處跟市民道歉，強調會更努力，做不好的地方，也要跟大家道歉。

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

「歹勢，立刻改善！」陳其邁也在臉書說：「早上一開始有一些凌亂，造成大家的不便，有服務不好的地方，跟大家歹勢。我們已經立刻調整把狀況排除，希望在流程上更順暢，也盡量拉大社交距離，請大家放心，也感謝大家的配合」。同時他也感謝醫護、防疫同仁的辛苦熱心，按部就班幫長輩施打；也謝謝環保人員，每5分鐘到廁所進行消毒；熱血小黃司機提供接送；以及方圓之間樂團團長蔡世鴻的吉他演奏，與高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言合奏，舒緩長輩緊張的情緒。

15日高雄巨蛋一早就擠滿人潮，現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，現場椅子和椅子間雖然有維持社交距離，但是中間再穿插醫護，就形成了群聚現象，結束第一梯次接種後，醫護趕緊替椅子清潔消毒，並將椅子間距再拉開。

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁前往巨蛋視察時，發現裡頭動線混亂，椅子間距為保持社交距離，也擔心媒體拍攝時影響到長輩施打動線，當下抓了新聞局長董建宏、衛生局長黃志中開罵，「怎麼可以這樣？亂七八糟！」、「如果動線管不好，沒有保持社交距離，就不要辦了！」市府人員私下透露，很少看到市長會在公眾場合不顧形象飆罵人，「他就是真性情。」

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