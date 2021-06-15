　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巨蛋動線混亂怒飆2局長　陳其邁向市民道歉：歹勢，立刻改善！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市15日開始施打疫苗，不過左營巨蛋動線混亂，讓高雄市長陳其邁前往視察時，一度怒飆2個局長，而在下午防疫記者會上，陳其邁向高雄市民道歉，「歹勢，立刻改善！」

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，早上在高雄左營地區有下雨，造成長輩在出入場館時，流程上稍微不順暢；中午也立刻召開會議，針對動線調整，目前已把間距拉大，由原本兩米拉到三米。對於市府做得不夠好的部分 ，立刻檢討，全力改善，請市民放心，同時也就服務不周處跟市民道歉，強調會更努力，做不好的地方，也要跟大家道歉。

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

「歹勢，立刻改善！」陳其邁也在臉書說：「早上一開始有一些凌亂，造成大家的不便，有服務不好的地方，跟大家歹勢。我們已經立刻調整把狀況排除，希望在流程上更順暢，也盡量拉大社交距離，請大家放心，也感謝大家的配合」。同時他也感謝醫護、防疫同仁的辛苦熱心，按部就班幫長輩施打；也謝謝環保人員，每5分鐘到廁所進行消毒；熱血小黃司機提供接送；以及方圓之間樂團團長蔡世鴻的吉他演奏，與高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言合奏，舒緩長輩緊張的情緒。

15日高雄巨蛋一早就擠滿人潮，現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，現場椅子和椅子間雖然有維持社交距離，但是中間再穿插醫護，就形成了群聚現象，結束第一梯次接種後，醫護趕緊替椅子清潔消毒，並將椅子間距再拉開。

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁前往巨蛋視察時，發現裡頭動線混亂，椅子間距為保持社交距離，也擔心媒體拍攝時影響到長輩施打動線，當下抓了新聞局長董建宏、衛生局長黃志中開罵，「怎麼可以這樣？亂七八糟！」、「如果動線管不好，沒有保持社交距離，就不要辦了！」市府人員私下透露，很少看到市長會在公眾場合不顧形象飆罵人，「他就是真性情。」

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

獨／阿嬤們對話「孫子最愛逛」　瑞豐夜市攤商振奮：我們要活下去

只示範一次！高雄版「宇美町式打法」　萬人讚爆縮時攝影曝　

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

受訓1個月赴「對抗新冠病毒」第一線！志願助打疫苗　醫護心情曝

快訊／瑞豐夜市今晚復業　高市經發局曝營業4關鍵

高雄97歲爺爺打疫苗...妻遺憾沒能一起打！百歲翁：能接種很安心

獨／高雄男買香腸撞法拉利喊：多少我賠！　網：不是每匹馬都能騎

獨／信「F級感情」現況曝！親妹爆他身價3億沒手機　原因超傻眼

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

影／「單膝跪求」撤三級警戒！他喊話蘇揆：疫情已降不會回來

原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

快查帳戶！0到2歲萬元孩童防疫補貼入帳　首日發出25.8億

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

菲律賓向台灣提出疫苗協助被打臉？　總統府揭真相

快訊／共軍破紀錄！　出動28架共機「群聚擾台」

17日配發！北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央：比上次多10％

令人期待！日本宣布追加提供給台灣疫苗　謝長廷：盼能早日實現

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

影／「單膝跪求」撤三級警戒！他喊話蘇揆：疫情已降不會回來

原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

快查帳戶！0到2歲萬元孩童防疫補貼入帳　首日發出25.8億

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

菲律賓向台灣提出疫苗協助被打臉？　總統府揭真相

快訊／共軍破紀錄！　出動28架共機「群聚擾台」

17日配發！北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央：比上次多10％

令人期待！日本宣布追加提供給台灣疫苗　謝長廷：盼能早日實現

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

18歲木村光希出道拍電影！挑大樑「恐怖片女主角」…日網開酸

二哈鬧鐘！一早陶醉唱歌飆高音 媽怒「抱緊處理」扛回床：快睡覺

政治熱門新聞

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

菲律賓向台灣提出疫苗協助？　總統府揭真相

疫情死亡飆破450　江啟臣怒轟蔡英文

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

快查帳戶！0到2歲孩童防疫補貼　首日發出25.8億

快訊／唐吉訶德突停業　北市府：沒有確診個案通報

快訊／台灣三級警戒　28架共機今「群聚擾台」

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

呂秀蓮砲轟蔡政府破洞百出　讓台灣變海角失樂園

快訊／628後降為「2.5級警戒」？　柯文哲反問中央這句話

「單膝跪求」撤三級！他喊話：疫情已降不會回來

快訊／北市推「你上工 我加薪」　全職勞工就業滿3個月就給2萬

快訊／賈永婕募救命神器　蔡英文感謝民間「拜託全國三件事」

更多熱門

相關新聞

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

12日解隔離隨後被拘提到案，從北馬其頓透過互助合作遣送回國的48名詐騙團成員，經過偵訊後，檢察官聲押47人，法官裁定18人羈押禁見，檢察官在偵辦發現他們在北馬其頓過得詐騙日子可是超爽，租豪宅當機房，裡頭還有游泳池，根本就是富豪人生，甚至還有人傳訊給台灣女友「等我回去，我要發大財了」。

疫苗開打首日黃偉哲要求貼心服務

疫苗開打首日黃偉哲要求貼心服務

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

亂傳台中14染疫市場　網友遭約談

亂傳台中14染疫市場　網友遭約談

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄群聚感染警專生疫苗施打接種陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面