花蓮崇德家族群聚擴大　小姑、1歲孫女確診！衛生局疾呼：別串門子

▲花蓮縣長15日新增2例，下午縣長徐榛蔚召開防疫記者會。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

記者林冠吟／花蓮報導

台灣本土疫情終於有趨緩的趨勢！指揮中心15日宣布台灣本土病例新增132例，新增死亡8例，其中花蓮新增2確診，為崇德家族群聚案的擴大，是案13195的小姑（案13303）與其1歲大的孫女（案13304），也是繼14日該家族3個月大男嬰確診後，第二個確診的幼兒。花蓮縣政府也緊急再對該家族進行匡列隔離，目前已匡列53人，該家族目前已有5人確診，其中包含2名幼兒，因此衛生局長朱家祥也再次呼籲，希望民眾可以先忍住「不要串門子」造成群聚。

朱家祥指出，花蓮縣15日新增的2名個案中，皆為案13195群聚案的衍生，據了解由於案13195常在家裡幫忙帶小孩，因此導致3個月大的男嬰與1歲大的孫女確診，Ct值25.3，病毒量不少，由於女童日前曾出現紅疹塊情形，求診後未見好轉，有再前往皮膚科診所，因此足跡較為單純，曾到過皮膚科診所，且白天多在外祖父母家，晚上回到自宅。花蓮縣政府透露，不過由於幾個家族都住在附近，因此匡列其確診者含父母等共53人。

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▲花蓮15日新增2例確診，為家族群聚衍生。（圖／花蓮縣政府提供）



此外，新增的另一名患者為案13303，為案13195的小姑，為30多歲女性，平常有工作但主要和母親同住，照顧母親，Ct值16.3，病毒傳染力強，12日出現症狀、14日確診。不過由於案1303的足跡較為複雜，活動力很大，當事人可能也記不太清楚，因此花蓮縣政府透過手機號碼去和中央調足跡。

由於案13303的活動力較大，足跡遍布多地，且多為民生用品採買地點，因此朱家祥也再次呼籲，如與確診者在同一時間前往，務必留意自身的健康狀況，如有不適應立即就醫。至於足跡部分，雖然案13303足跡較為複雜，不過因為其去過的地方都有依嚴格執行實聯制，並要求民眾必須戴口罩，請民眾不須驚慌。

▲▼花蓮15日新增確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣縣長徐榛蔚也呼籲，由於這幾起家族群聚案多為串門子、慶生會、喝酒等所引起，只要脫下口罩一起共餐、共住或相處超過15分鐘以上即有可能染疫，「不要在串門子了！」