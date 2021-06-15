交通部只分到3.5萬劑疫苗「郵差不夠打」！陳時中：的確是僧多粥少

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

今天全台各地開始施打日本贈送的124萬劑AZ疫苗，其中交通部的施打類別中只分配到3.5萬劑疫苗，是否足以讓全台灣的外勤郵差、郵局窗口人員等都有機會施打疫苗，陳時中回應，目前的確是有僧多粥少的現象，正在持續努力讓更多人都能打到疫苗。

陳時中表示，目前列為優先施打對象的主要防疫人員含公務人員，但防疫人員在世界各國以及WHO都被列為優先施打對象，其中包含第二類維持防疫體系運作的中央及地方重要官員、衛生單位、海關檢查人員及航空保安第一線人員等，另外也包含整個關懷服務中會接觸到居家檢疫或隔離人員的第一線里長、村里幹事、警察、垃圾清運環保人員等，這些人員在6/15造冊約為16.2萬人。

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面對媒體詢問交通部只分配到3.5萬劑疫苗，外勤郵差是否在優先施打疫苗名單中。陳時中表示，目前疫苗的確有僧多粥少的現象，正在努力爭取，希望下一批疫苗來時能擴大讓更多人都能夠打得到疫苗。

中央流行疫情指揮中心9日宣布最新疫苗接種對象，其中新增第7類對象範圍。交通部表示，包含台鐵、高鐵、中華郵政等相關交通運輸產業等，初步掌握至少52.6萬人，但首批只獲得指揮中心分配3.5萬劑，將會以工作性質為容易染疫或容易傳播疫情的為優先，另外，工作地點落在疫情熱區的也會列優先施打。

交通部次長祁文中今指出，針對第7類施打疫苗對象，交通部首批分配到3.5萬劑，目前規劃關鍵基礎設施人員分配2.4萬劑、運輸倉儲人員分配1.1萬劑，但到底什麼單位員工會優先來施打，目前部裡還在討論中，尚未定案。

交部表示，因為首批疫苗數量不多，優先施打對象將以工作性質及工作地點來評估，易染疫或易傳播疫情的高風險工作為優先，另外，就是上班地點落在疫情熱區的員工。待優先順位確定後，將盡快提報給指揮中心，希望在1個月內就能施打全數完畢，後續也會視每批分配到的疫苗數量，依序進行施打。