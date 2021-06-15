陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市首波高齡長輩疫苗15日開放施打，市長陳其邁一早到高雄巨蛋視察，發現動線紊亂，椅子間距也沒保持社交距離，當場飆罵市府2名局長，「沒有保持社交距離，就不要辦了！」前高雄市長韓國瑜的新聞局長鄭照新看到這個畫面後，在臉書發文表示，「飆罵媒體是真的未保持安全距離，還是不想讓社會看見施打混亂的畫面？」

陳其邁15日前往巨蛋視察施打疫苗時，發現裡頭動線混亂，椅子間距未保持社交距離，也擔心媒體拍攝時影響到長輩施打動線，當下抓了新聞局長董建宏、衛生局長黃志中開罵，碎念說：「如果動線管不好，沒有保持社交距離，就不要辦了！」

▲高雄市長陳其邁在巨蛋體育館忍不住動怒，新聞局長董建宏還當場彎腰 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜時代的新聞局長鄭照新在臉書發文 。（圖／翻攝當事人臉書）

前高雄市長韓國瑜時代的新聞局長鄭照新，看到現任局長董建宏向陳其邁彎腰鞠躬畫面後，隨即在臉書發文表示：「聽現場群眾轉述，陳市長其實是在和部屬飆罵媒體未保持安全距離、否則不再開放媒體前往。基層的市府同仁辛苦了，我知道你們是優秀的一群同仁，但是決策的政務官們，動線難道不是你們監督規劃的？從這支影片就看出，一般民眾在排隊時也沒有維持安全距離，這難道也要怪民眾，而不是監督規劃的政務主官？」

他質疑「飆罵媒體是真的未保持安全距離，還是不想讓社會看見施打混亂的畫面」？同時他歡迎網友留言告訴他想法，有網友說，「看好了，高雄只示範一次。」

▲高雄市長陳其邁在巨蛋體育館忍不住動怒，當場罵兩名局長，圖右為衛生局長黃志中 。（圖／高雄市政府提供）

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