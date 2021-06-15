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17日配發！北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央：比上次多10％

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央11日陸續配發日本援贈的AZ疫苗，台北市日前取得7萬劑，但扣掉1.2萬劑北市無法動用、要給中央人員施打的額度，北市府僅能使用5.8萬劑疫苗，為此讓北市府與中央槓上。台北市副市長黃珊珊15日表示，已收到最新通知，中央將於17日再撥給台北市5萬4698劑疫苗，比上次增加了10%疫苗量，感謝中央聽到地方聲音。

面對中央配發疫苗爭議，台北市政府發言人陳智菡13日表示，中央預估北市需求量為8萬5532人，扣掉1萬6700劑莫德納疫苗，仍需要6萬8832劑，中央表定給北市7萬劑疫苗，但有1.2萬劑是北市無法動用、要給中央人員施打的額度，因此實際拿到為5.8萬劑，顯示北市疫苗仍不足1萬832劑；相比之下，中央評估高雄是8萬2000多劑，卻配發了8萬3000劑。

事隔2日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日於記者會中指出，各縣市非常努力建立採檢點、注意分流，分流不夠完整的地點也有改善，決定第二批疫苗即早發送，讓縣市知道自己手頭上的量。

陳時中說明，第一次目標是75歲以上人口27％，現在提高到53％，讓全台75歲以上長者接種率達到53％；另高風險區域雙北加發10%，中高風險區域如桃園、台中、基隆、彰化、苗栗加發5%，離島連江、金門、澎湖、屏東小琉球、蘭嶼綠島，總共加發9000劑，連江縣提前從6月16日送。

被問到下波疫苗何時來，是否有收到通？黃珊珊15日於台北市防疫記者會提及，已有收到中央通知，6月17日會撥給北市5萬4000劑疫苗，並希望北市15日晚間7時回覆分配地點。

黃珊珊回應，此次中央分配標準比較單純，上次是75歲以上人口的27％，這次是再多26％，沒有參酌其他原因，但雙北特別再增加10％，因此從原本4萬9725劑，變成5萬4698劑，感謝中央聽到地方的聲音。

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