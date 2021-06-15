「孝子背母」打疫苗！　嘉義水上最美畫面令人動容

記者翁伊森／嘉義報導

台灣COVID-19疫情升溫，中榮嘉義暨灣橋分院為配合嘉義縣政府擴大社區施打計畫，院長李世強指示灣橋分院，協助水上、竹崎、朴子、番路等四鄉鎮，從15日到24日分別規劃辦理四場次的社區擴大施打，15日首日在水上國小施打，卻意外看見水上該場次多為子女陪伴年邁父母施打疫苗，尤其有一男子以揹負方式將媽媽揹到接種站，讓現場民眾及工作人員直嘆孝順，暖心畫面也著實讓人感動。

▲灣榮橋配合嘉義縣政府擴大社區施打計畫，民眾意外拍下水上孝順男子背母現場接種，畫面令人動容。（圖／讀者提供）

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▲民眾意外拍下水上孝順男子背母現場接種。（圖／讀者提供）

李世強表示，今日現場幾乎都是子女特別請假陪同年邁父母前來施打，子女或孫子女對長輩呵護貼心扶持畫面時時可見，讓他深感水上地區孝順子孫真多，讓人內心暖暖，更有工作同仁目睹一中年男子直接背著行動不便的母親走來到水上國小施打，令人印象深刻。

中榮嘉義暨灣橋分院黃敏偉副院長說明，嘉義縣的長者比例是全國最高，為使長者儘速施打疫苗，灣榮立即組成50人的快打部隊，首場次15日在水上國小辦理，結合醫護、資訊、掛號及志工等，將醫院搬到社區，配合嘉義縣政府規劃四鄉鎮的社區擴大施打計畫，此波以「超高齡」85歲以上長者優先施打，並考量高齡長輩行動緩慢、退化或重聽，加上部分長者可能識字有限，此次灣榮社區擴大施打規畫「以長者為中心」的服務模式，全面性考量規劃報到流程及施打動線，參考日本「宇美町」的接種方式，採『長輩不動，醫護移動』，事先設置好保持社交距離的座椅，長者入座後，由醫護迅速逐一替民眾施打。

另基於長者安全，現場採「ALL IN ONE」規劃儼如一小型醫院，將施打區及觀察區合一，旁設緊急處理區，「ALL IN ONE」原則，長者只要完成報到，在施打區定位後，施打後不移動開始觀察，觀察無礙後，即可離開返家；若有不適症狀，立即移至在旁的緊急處理區處置。黃副院長表示，長輩是我們最敬重的，醫院所有規劃將不計成本，以長者安全及減少等待為服務理念，相關經驗也希望未來可以服務更多社區民眾。

▲水上鄉鄉長劉敬祥及幕僚到場關心接種進度。（圖／讀者提供）

李世強表示，守護民眾的健康，灣榮責無旁貸，目前醫院以台版日式「宇美町」+「ALL IN ONE」規劃方式，讓每場次每天最高可打800-1,000人次，不但速度快，安全也加分，未來可做為其他醫院或單位參考，李院長也提醒長者，打了疫苗，身體防護力提升了，仍請大家要積極做好防疫作為，持續遵守指揮中心規範之相關防疫作為，非必要不外出，不群聚，永保健康。

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