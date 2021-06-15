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金門4大型接種站明啟用！長者施打意願度曝⋯楊鎮浯：會鼓勵他們打

記者林名揚／金門報導

金門縣12日獲配1.12萬劑AZ疫苗，今（15日）針對75歲以上長者、65歲以上原住民長者於縣內9家合約醫院施打，此外，縣府亦規劃4個大型接種站，明（16日）開打！對此，縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。

▲▼縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝）

▲楊鎮浯今到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝，下同

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楊鎮浯表示，此次動員民政系統到最基層鄰長，針對8000名75歲以上長者逐一詢問調查施打意願，確保有意願接種疫苗的每一位75歲以上長者都能施打，經調查，約有4318人表示願意接種，目前也造冊完畢。為避免群聚以及維持接種秩序，採分區、分時段加以分流，由縣府配合各村里利用交通工具接送長者按時到接種站注射疫苗，這是在人口稠密的台灣各縣市做不到的。

至於剩餘的疫苗，一方面會先鼓勵第一波沒來接種的長者出來施打，二方面也會把一到六類裡面試用名單再重新整理，或者是把一些從事第一線防疫的名單整理之後報給CDC。

▲▼縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯說，經過不斷向中央呼籲及正式提案爭取疫苗，今天很高興聽到中央又提供2000劑給金門，惟本質上疫苗仍是不足；雖然指揮中心說明，居住各縣市非設籍的長者，應就地施打，避免長距移動，但上述有個前提是「疫苗供應足夠」。因此在旅台鄉親的部分，目前正在與各縣市商量，有幾個縣市疫苗供應比較足夠，已開放在地非設籍鄉親施打，但雙北疫苗嚴重不足，還在持續溝通，能理解如果雙北疫苗嚴重不足，開放非在籍的鄉親施打會對雙北的防疫工作造成很大壓力，目前正在持續尋求解決辦法。

▲▼縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，縣府說明，明（16日）開始在4大型場館場館分區、分時段接種疫苗，分別為金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，請鄉親依通知單時間，攜帶健保卡、意願接種同意書到場。接種站的施打作業流程如下：入口處：量額溫、消毒、領取號碼牌。報到區：等待叫號、繳交健保卡。等候區：填寫意願書與接種卡。評估區：接受醫師問診。注射區：護理師施打疫苗。觀察區：休息等候30分鐘。出口處：離開接種站。

▲▼縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼縣長楊鎮浯今也到部立金門醫院關心施打狀況，並赴大型接種站視察準備作業。（圖／記者林名揚翻攝）

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