桃園疫苗擴大施打首日　鄭文燦：施打率應有6成以上

▲桃園市擴大疫苗施打首日，市長鄭文燦一早視察疫苗施打過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擴大疫苗施打接種首日在全市各接種站展開，市長鄭文燦視察後表示，疫苗接種就是要精準、友善與安全接種等三項指標，視察每個站點都有些安排如停車、讓長者走路時間變少，並由家人陪同友善措施；接種率應該預估會在六成以上，長者都認為透過分齡、分組、分地點、分時段接種是很好做法不會搞錯，希望這三天都能順利達標。

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▲桃園市擴大疫苗施打首日，長者一早到場接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市獲中央流行疫求中心配發5萬6000劑AZ疫苗，今起3天進行高齡接種計畫，市府考量超高齡長者行動不便，評估後跟進高雄市採取日本福岡「宇美町接種法」，讓長者到接種站安排座位坐定後，可不用再移動，由醫師與護理師以走動方式，幫長者完成疫苗接種，市長鄭文燦上午視察後對於長者疫苗接種相關動線安排都看了一遍。

鄭文燦指出，按照接種動線，速度很快，原定8點30分開始施打疫苗，醫護人員早在8點就已完成定位，每個時段，目前看起來不太塞車，雖然長者出席很踴躍，預估應該會超過6成以上，有些是居住在桃園，戶籍在別的縣市，我們由里長里幹事確認居住事實，減少跨區移動就近接種。

▲桃園市擴大疫苗施打首日，市長鄭文燦向長者說明疫苗施打內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，防疫一體的，所有的醫師會在接種前做醫療詢問，包括疾病史、用藥史、身體的狀況，以確保接種民眾可得到最大的照顧，今天是88歲長者這一組，年紀較大，有的坐輪椅，有的要家人攙扶，「我覺得最重要是友善度、精準度與安全度，這三項指標，我們一站一站來檢查一下，有沒有達標，今天再把整個接種率計算一下，明後天我們疫苗也會準備好，這次分兩軌，高齡接種在學校接種站，長照住民跟洗腎病患我們由醫護團隊到院施打，雙軌同時進行，那邊是造冊施打，不少民眾拿接種通知單都說資訊很完整，對長者來說就像與投票一樣，按照時間報到就可以，分齡、分組、分地點、分時段，是個很好的做法，都不會搞錯；另外就近施打、友善施打是我們的原則，以減少跨區移動。」

▲桃園市擴大疫苗施打首日，長者乘坐輪椅或由家人陪同下等候接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這次採取是免預約、免排隊、分組施打，不只一定打的到，所以長者與家人收到接種通知單，分齡、分組能覺得方便，我們會把每個細節都照顧好，這個模式如果運作成熟，這3天會很順利，當然可能會有些臨時突發狀況，我請衛生局組織協調小組直接認定。

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