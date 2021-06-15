快訊／公布特權疫苗名單？　黃珊珊：有些人合法、違規的依法辦理

記者蔡文鈴／台北報導

北市好心肝診所日前爆出違規施打疫苗爭議，檢方已介入調查是否有缺失，有朝野立委呼籲公開特權名單，對此，北市副市長黃珊珊表示，這名單還在做稽查，有些人是合法的，合法不是違法，針對違法施打的名單，會請好心肝做陳述意見。

黃珊珊表示，針對違法名單會請好心肝做相關陳述意見，依行政程序法經查證後，違法的人員依傳染病防治法加以拆除，至於是否要公布，因為名單有個資問題，這部分拆除後依法辦理。

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增132例本土確診，以新北市65例最多，其次為台北市26例，另新增8例死亡個案。台北市政府15日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

▼黃珊珊召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

