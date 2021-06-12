桃園「固安計畫」目標快篩10萬移工　逾3千人已採檢尚無確診

▲桃園市長鄭文燦表示，市府推動「固安計畫」以來，移工篩檢人數已逾3千人，目前並無PCR採檢陽性個案，市府每週二、五將公布最新篩檢結果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為避免移工群聚成為確診事件發生，桃園市府推動「固安計畫」，市長鄭文燦12日在防疫專案會議上指出，「固安計畫」進行以來，移工篩檢人數已逾3千人，目前並無PCR採檢陽性個案，市府未來將固定在每週二、五公布最新篩檢結果，讓社區、企業與員工能夠安心，對抗疫情會更有信心。

鄭文燦表示，「固安計畫」已完成檢查700多家僱用50人以上移工工廠與宿舍，部分不符合分艙分流規劃者，已令限期改善並將進行複查。防疫三級警戒管制期間為減少移工外出，科技大廠都相當配合，並提出協助代購物品、不外出獎金等獎勵管理措施。

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▲桃園市長鄭文燦指出，「固安計畫」推動以來，並無PCR採檢陽性個案，希望可以讓企業、社區與移工更安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，「固安計畫」以企業快篩與社區篩檢站雙軌進行篩檢，對象為企業型移工與公共工程13個營建工地僱用總數近10萬名移工，目前包括台達電子、日月光半導體、南亞電路板、友達光電、和碩聯合、華通電腦、仁寶電腦、廣達電腦、景碩科技、佳世達科技、欣興電子、義美食品等12家僱用500人以上移工大型工廠展開篩檢，另外6家大型工廠也會盡快執行。下週起全市共13個社區篩檢站將陸續啟用，除提供其他僱用移工中小型企業篩檢外，未來也可支應更多社區篩檢用途。

鄭文燦強調，「固安計畫」進行以來，移工篩檢數已逾3千人，目前並未有PCR採檢陽性個案，市府未來將固定於每週二、五公布最新篩檢結果，以期讓社區、企業與員工安心。

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