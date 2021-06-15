快訊／疫苗開封有剩「授權診所運用」　柯文哲：1到7類為原則

記者陳家祥／台北報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日開始施打。針對有長者預約未到，或是疫苗有剩的狀況，北市府授權每個診所自行運用開封後剩餘的疫苗。由於日前北市爆出診所未依照規定打疫苗，市長柯文哲表示，「剩餘的疫苗以1到7類為原則」，相信醫生會做最適當的使用。

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例。

針對有預約卻沒來施打，北市府昨宣布以不浪費為原則，授權對1到7類公費接種對象施打，但也有診所說會把剩餘劑量留下等市府指示。此部分規範不明，有記者問到市府是否有統一規範？

柯文哲說，昨天有親自簽字、下行政命令，我們還是基於人與人互信，還有實務，一罐疫苗一旦開封要打10人，如果開封只打2個人，總不能說剩下8人份都丟掉，畢竟現在疫苗這麼寶貴。

柯文哲強調，剩餘的疫苗以1到7類為原則，還是相信每個醫生，給他原則指示，「每一個醫生還是給他原則指示，相信他會做做最適當的使用，人與人之間不必規則訂到很死，不用說怕一定要繳回，我們還是相信你」。

▲台北市85歲以上長者施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）