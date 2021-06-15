賈永婕捐HFNC卻挨罵　柯文哲「別太在意」：我也常常被網軍K

記者袁茵／台北報導

藝人賈永婕募款捐贈252台「救命神器」HFNC，分送到各大醫院，備受各界讚賞，但也引發部分批評。台北市政府15日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，自己也常常被網軍K的一塌糊塗，但也是笑一笑就好，這件事情自己問心無愧就好，不用太在意。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，並對85歲以上長者施打疫苗首日、北市「清零計畫」、傳唐吉訶德有員工確診、藝人賈永婕籌募HFNC救命神器等問題做回應。

針對賈永婕募HFNC救命神器，受到肯定卻也遭到批評，如何看待民間自立救濟引發的政治效應？柯文哲指出，心存善念、盡力而為，做到問心無愧就好，「我常常被網軍K的一塌糊塗，也是笑一笑就好。」所以這件事情自己問心無愧就好，「別太在意。」

賈永婕15日凌晨於臉書表示，這次捐募計畫的源頭，全是因為疫情爆發後，感受到台灣社會有分裂氛圍，開始了送愛心便當替醫護加油打氣的活動，想把台灣人的心串連在一起，「大家都是愛台灣的人，也許有一點緊張有一點焦慮，但是我們應該可以用正向的心情來面對。」

「我就是一個熱血充滿著加油魂的人，我希望讓醫護人員知道我們全台灣都在幫他們加油，在這抗疫的賽道上你們並不孤單。」賈永婕表示，今天在很多政論節目上看到因為自己的捐募，而招來一些批評言論時，難過自責想著：「是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了？」

賈永婕直言，疫情當前，大家共同的敵人是病毒，而不是彼此，「我很愛台灣真的很愛，我希望我們可以多一點愛少一點恨，互相的支持互相的鼓勵我們有共同的敵人是病毒！我們要當彼此的神隊友，互相支援，不分彼此，一切努力消滅病毒！」

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▼柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）