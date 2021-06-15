紓困降電費有譜！民進黨喊取消夏季電價、打折　經濟部請台電評估

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▲民進黨團總召柯建銘、國民黨立委江啟臣（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院臨時會本週處理紓困4.0特別預算，國民黨主席江啟臣在6月初就提議暫緩夏季電價，他認為在三級管制實施期間，暫緩夏季電價，才能讓人民安心居家防疫。對此，立法院民進黨團除了呼應之外，更進一步直接建議經濟部6月停止實施夏季電價，讓民眾在家防疫能減輕負擔。

對於民進黨團舉行「勞工紓困資格放寬，電費減收全民受惠」線上記者會，書記長羅致政表示，6月開始實施夏月電價，電費自動調升，但這段時間三級警戒，多數民眾都待在家，電費增加又碰到夏月電價，民眾壓力更大。

羅致政表示，要求台電6月不實施夏月電價，初估近千萬民眾可受惠。另希望比照去年作法，對服務業營收減少、農業用電減少者，提供電費打折優惠，估將有75五萬戶受惠。

對於是否取消夏季電價，經濟部指出，夏季電價不是漲電價，而是平均電價的一部分，希望藉此增加節電誘因；至於民進黨團的建議，考量國人於疫情期間配合政府防疫，盡量居家減少外出，為了減輕民眾負擔，會請台電認真評估。

江啟臣6月1日即透過臉書表示，自主的分流辦公、停學，加上逐漸開始的炎熱天氣，已經讓家庭用電負擔增加，1日開始實施的夏季電價，恐怕更是加重人民的負擔，政府要有感紓困，就應該先從電費減壓開始。

江啟臣指出，目前紓困的各項措施，都還在討論中，他也在積極與各個人民團體聯繫，了解大家需求，希望這次紓困不要再重蹈去年紓困之亂覆轍，這些個別的、不同的角度，都需要面面俱到，但是普遍的、立即暫緩夏季電價，會是政府紓困好的第一步。





▲電費帳單。（資料照／記者周宸亘攝）



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